Máy bay chậm hơn 2 giờ vì hành khách mở cửa thoát hiểm

Hành khách tự mở cửa thoát hiểm, chuyến bay bị hoãn 7 tiếng

Trên chuyến bay VN319 từ Narita (Tokyo, Nhật Bản) đi Đà Nẵng ngày 19/3, trong khi các hành khách đang lên máy bay, một nam hành khách người Việt Nam tại số ghế 27A đã tự động mở cửa thoát hiểm khi chưa được hướng dẫn.

Tất cả hành khách trên máy bay đã phải quay lại phòng chờ để đợi máy bay xử lý kỹ thuật và sau đó khởi hành theo lộ trình; chuyến bay bị chậm 2 giờ 20 phút.

Hãng bay luôn khuyến cáo hành khách không được mở cửa thoát hiểm khi chưa được phép. Ảnh minh họa: Xuân Hoa.

Để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng, Vietnam Airlines đã phục vụ và bồi thường cho hành khách theo quy định. Đối với những hành khách nối chuyến, hãng chuyển khách sang các chuyến bay khác cùng khung giờ để đảm bảo lịch trình.

Phi hành đoàn và đại diện hãng tại sân bay Narita cũng tiến hành lập biên bản và báo cáo cơ quan chức năng sân bay về vụ việc này.

Theo đại diện Vietnam Airlines, gần đây một số hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm trên máy bay dù đã có khuyến cáo của nhân viên hàng không từ khi làm thủ tục.

Việc tự ý mở cửa thoát hiểm sẽ gây ảnh hưởng đến sự an toàn và việc đi lại của hành khách, đặc biệt vi phạm quy định về an toàn, an ninh hàng không và sẽ bị xử phạt hành chính.