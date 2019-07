Mặt cầu ở Thanh Hóa sụt xuống sông, hai người tử vong

Nhóm người đi xe máy trên cầu ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) rơi xuống sông khi một tảng lớn mặt cầu bị sập.

Sập cầu ở Thanh Hóa khiến 5 người gặp nạn Hiện trường vụ sập cầu ở Thanh Hóa. Video: Lê Hoàng

Hơn 3h ngày 4/7, mặt cầu Yên Hoà nằm trên tỉnh lộ 513 thuộc địa phận xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá) bất ngờ rạn nứt, sau đó khoảng 30 m2 mặt cầu ở làn bên phải (hướng từ quốc lộ 1A đi Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn) bị sập. Lúc này có 5 người dân đi trên ba xe máy rơi xuống sông, mắc kẹt.

Hiện trường vụ cầu sập ở Tĩnh Gia. Ảnh: Lam Sơn.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Thanh Hoá điều động 50 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện cơ giới đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

Đến 7h cùng ngày, đội cứu hộ đưa ba nạn nhân bị thương gồm ông Đặng Bá Hậu (53 tuổi, ở Hải Hà, Tĩnh Gia), Nguyễn Bá Khải (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị Bảy (49 tuổi, cùng ở ở xã Nghi Sơn, Tĩnh Gia) đến bệnh viện cấp cứu.

Đội cứu hộ cũng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Như Thắng (46 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Tâm (46 tuổi, xã Hải Thượng, Tĩnh Gia). Nhà chức trách xác định, các nạn nhân tử vong do bị khối nhựa mặt đường và đất đá đè lên người.

Lực lượng chức năng cấm đường 513 sau sự cố. Ảnh: Lam Sơn.

Cơ quan chức năng đang phân luồng điều tiết giao thông, khắc phục sự cố và làm rõ nguyên nhân vụ sập cầu.

Ở Thanh Hóa từ tối qua đến rạng sáng nay 4/7, do ảnh hưởng của bão Mun, trời mưa to ở nhiều nơi. Lượng mưa ở Mường Lát là hơn 74 mm, Kỳ Tân trên 57 mm, Na Mèo hơn 34 mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, hôm nay Thanh Hóa tiếp tục mưa to, nhiều nơi lượng mưa từ 20 đến 50 mm.