Long An chưa chấp nhận cho dự án BOT thu phí

Dự án BOT đầu tiên của Long An sắp thu phí

Sáng 13/4, ông Mai Văn Nhiều, Chánh văn phòng UBND Long An cho biết, theo quy định, nhà đầu tư dự án BOT muốn thu phí thử phải thông báo cho tỉnh trước 30 ngày. Khi nào tỉnh xem xét các phương án hợp lý và chấp nhận thì trạm thu phí mới được phép hoạt động.

Trước đó, nhà đầu tư BOT đường tỉnh 830 dự kiến thu phí vào ngày 15/4 tại 2 trạm Bến Lức và Đứa Hòa, thời gian thu thử 30 ngày. "Đơn vị đầu tư đã không thông báo cho UBND tỉnh về kế hoạch thu phí thử nên tỉnh không đồng ý", ông Nhiều cho biết.

Trạm BOT đường tỉnh 830 vẫn chưa được phép thu thử như dự kiến của nhà đầu tư. Ảnh: Hoàng Nam.

Theo ông Đặng Hoàng Tuấn, Phó giám đốc Sở Giao thông vận Tải Long An, đây là trạm BOT đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Sở đang lên phương án thành lập tổ xử lý an ninh trật tự và an toàn giao thông bố trí tại hai trạm BOT để đảm bảo cho hoạt động thu phí.

"Chúng tôi cũng lưu ý nhà đầu tư chuẩn bị sẵn lượng tiền lẻ để trả lại cho tài xế, chuẩn bị lực lượng kiểm đếm tiền lẻ và trang bị phương tiện xe chuyên dụng để kéo xe cản trở giao thông", ông Tuấn nói.

Dự án đường ĐT 830 được UBND Long An phê duyệt năm 2016 với tổng mức đầu tư 1.079 tỷ đồng. Công trình dài gần 24 km với 4 làn xe, xây 8 cầu mới, vận tốc thiết kế 80 km/h, riêng các đoạn qua khu đô thị chạy vận tốc 60 km/h.

Đây cũng là điểm kết nối tỉnh lộ ĐT 824 vào đường Trần Văn Giàu (Tỉnh lộ 10) của TP HCM. Trên tuyến có 2 trạm thu phí thuộc xã An Thạnh, huyện Bến Lức và xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa.

Mục tiêu dự án là nâng cao năng lực trung chuyển hàng hoá từ các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Long An, đồng thời tăng cường vận chuyển hàng hóa giữa các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long với TP HCM, góp phần "chia lửa" áp lực quá tải cho các tuyến đường cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Mức phí dự kiến tại hai trạm này là 30.000-160.000 đồng mỗi lượt xe. Riêng ôtô của người dân hai bên tuyến không sử dụng mục đích kinh doanh vận tải sẽ được miễn phí; xe của các doanh nghiệp nằm trên tuyến chỉ thu phí một lần và được giảm 20%.

Thống kê sơ bộ, mỗi ngày trên tuyến đường tỉnh này có khoảng 4.500 ôtô qua lại, do đó dự kiến, phương án thu phí hoàn vốn kéo dài 18 năm.

Hoàng Nam