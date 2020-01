Hơn 130 người chết vì tai nạn giao thông

Trong bảy ngày nghỉ Tết Nguyên đán, toàn quốc xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm 133 người chết, 174 người bị thương.

Bộ Công an đánh giá, so với Tết Kỷ Hợi năm trước, năm nay tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ 10%, số người chết giảm 5% và số người bị thương giảm 17%. Nhiều địa phương không xảy ra tai nạn giao thông, như: Bắc Ninh, Hà Giang, Khánh Hòa, Kon Tum, Lạng Sơn, Thái Nguyên.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, nguyên nhân tai nạn do lái xe vi phạm nồng độ cồn chiếm 2%; lấn đường 18%; chạy quá tốc độ 6,8%; còn lại đang điều tra. Các vụ tai nạn xảy ra từ buổi tối đến sáng hôm sau chiếm 46%.

Dịp Tết, có hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người chết. Tại Đăk Lăk ngày 24/1, xe máy chở ba người đâm vào xe khách đi ngược chiều làm chết ba người trên xe máy. Tại Tây Ninh ngày 28/1, hai xe máy tông nhau làm ba người tử vong.

Xe giường nằm chở khách về quê đón Tết lật khi qua Phú Yên, tối 25/1. Ảnh: Phạm Đại.

Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cũng cho biết, số vụ nhập viện do tai nạn giao thông giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt số vụ liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu. Tại Bệnh việt Việt Đức, Chợ Rẫy, số bệnh nhân cấp cứu có cồn chỉ chiếm 7-8% số vụ tai nạn, giảm trên 60% so với năm trước.

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 19.900 trường hợp vi phạm, phạt tiền 19,3 tỷ đồng, tạm giữ 179 ôtô, hơn 2.650 môtô, tước 2.680 giấy phép lái xe. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán 2019, số vi phạm xử lý giảm 1.940 trường hợp, tiền phạt tăng 6,6 tỷ đồng.

Tết Canh Tý, người lao động được nghỉ từ ngày 29 tháng chạp đến mùng 5 tháng giêng (ngày 24/1 đến hết 29/1). Nghị định 100/2019 về tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1.