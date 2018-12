Hơn 100 chuyến bay bị chậm vì tin tặc tấn công sân bay

Theo lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, sự cố tin tặc tấn công mạng tối 29/7 ảnh hưởng đến nhà ga quốc nội T1, ga quốc tế T2 sân bay Nội Bài vẫn hoạt động bình thường. Tối qua Nội Bài có 30 chuyến nội địa cất cánh.

Sau khi hệ thống thông tin bị tấn công, nhà chức trách đã tắt toàn bộ mạng nội bộ, nhân viên phải làm thủ tục check-in bằng tay thay vì máy. "Việc này khiến hơn 10 chuyến bay với khoảng 2.000 hành khách bị chậm 30-50 phút", vị này thông tin và cho hay trong nhiều chuyến cất cánh chậm có ảnh hưởng dây chuyền do máy bay trễ tại đầu TP HCM.

Tối qua, Tân Sơn Nhất có 64 chuyến nội địa bị chậm vì sự cố hệ thống thông tin, một lãnh đạo của Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết.

Trong thông cáo phát đi lúc 12h30 ngày 30/7, Cục Hàng không Việt Nam xác nhận sự cố tin tặc làm hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng, trong đó hàng chục chuyến khởi hành chậm từ 15 phút cho đến hơn một tiếng.

Sân bay Tân Sơn Nhất đã hoạt động bình thường. Ảnh: Quốc Thắng

Hệ thống thông tin sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài chưa hoạt động

Sáng 30/7, các quầy thủ tục ở sảnh A, B của nhà ga T1 sân bay Nội Bài (Hà Nội) đã khôi phục khoảng 50% số máy tính để thực hiện check-in điện tử. Hành khách không còn phải xếp hàng chờ đợi lâu như tối qua. Tuy nhiên, tất cả bảng điện tử thông báo hành trình chuyến bay đi và đến ở sảnh A, B (của Vietnam Airlines) và sảnh E (của Jestar, VietJet air) đều tối đen. Hệ thống loa phát thanh sân bay chưa hoạt động trở lại.

Tại sảnh làm thủ tục, khoảng 50 người gồm nhân viên sây bay, hãng hàng không, sinh viên tình nguyện đứng ở cửa ra vào hướng dẫn. "Vừa vào cổng, tôi được hỏi tỉ mỉ đi chuyến nào, mấy giờ và được chỉ dẫn đến quầy làm thủ tục. Khi thắc mắc sao hôm nay được hướng dẫn tận tình, nhân viên an ninh giải thích do hệ thống thông tin bị trục trặc", ông Thành chuẩn bị bay vào Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết.

Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc dự kiến sân bay Nội Bài sẽ cơ bản khôi phục hệ thống mạng trong hôm nay.

>>Sân bay Nội Bài hết ùn tắc sau vụ tin tặc tấn công

Một nửa số quầy làm thủ tục ở sảnh A, B của nhà ga T1 sân bay Nội Bài đã hoạt động trở lại. Ảnh: Giang Huy.

Sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) sáng 30/7 cũng trong tình trạng tương tự đầu Hà Nội. Hệ thống bảng thông tin chỉ dẫn của tất cả hãng chưa hoạt động trở lại. Hàng chục nhân viên sân bay dùng loa tay chủ động hướng dẫn khách nên không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Gia đình anh Tuấn (ngụ quận Bình Thạnh), đi chuyến TP HCM - Hà Nội lúc 12h nhưng đến sớm hơn 3 tiếng để làm thủ tục. Tại đây, anh được nhân viên hãng tìm, hỏi thông tin sau đó hướng dẫn đến quầy làm thủ tục nhanh gọn.

"Nghe tin hôm qua sân bay bị tin tặc tấn công, hàng loạt chuyến bay bị trễ nên tôi đưa cả gia đình ra sớm tránh muộn giờ, giảm áp lực cho sân bay. Ra đây được hướng dẫn khá tận tình nên tôi làm thủ tục xong trước 2 tiếng", anh Tuấn chia sẻ.

Đến 12h trưa, tình trạng chậm chuyến hàng loạt, khách vạ vật chờ đợi không còn. Sân bay thông thoáng và hoạt động gần như các ngày bình thường.

Hành khách chờ làm thủ tục check-in sau sự cố tin tặc tấn công. Ảnh: Bá Đô.

Sự cố không uy hiếp đến an toàn bay

Thông báo về sự cố, Cục Hàng không Việt Nam cho hay, 13h46 ngày 29/7 tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hệ thống máy tính làm thủ tục hàng không của VietJet, Vietnam Airlines tại nhà ga quốc nội đã bị tấn công xâm nhập mạng phải dừng hoạt động.

Đến 16h07 cùng ngày, tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, hệ thống thiết bị thông tin chuyên ngành hàng không (màn hình thông tin chuyến bay, màn hình máy tính phục vụ check-in tại quầy thủ tục của Vietnam Airlines, hệ thống phát thanh) tại nhà ga hành khách T1 cũng bị tấn công mạng phải dừng hoạt động.

Các đơn vị phục vụ mặt đất đã nhanh chóng triển khai kế hoạch ứng phó, chuyển sang làm thủ tục thủ công cho hành khách, hoạt động của các chuyến bay không bị gián đoạn; đồng thời tăng cường các biện pháp an ninh.

"Sự cố hoàn toàn không ảnh hưởng hệ thống điều hành bay, khai thác tàu bay, không uy hiếp đến an toàn bay. Tình hình hoạt động của các cảng hàng không khác diễn ra bình thường do đã chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa", thông cáo của Cục Hàng không Việt Nam nêu.

Đề cập việc khắc phục hậu quả, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, cảng vụ và các đơn vị liên quan đang phối hợp với Cục An ninh kinh tế tổng hợp (A85) và Cục An ninh mạng (A68) - Bộ Công an để xử lý.

Cục Hàng không Việt Nam cũng phối hợp với Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chỉ đạo các cảng hàng không tăng cường an ninh, đặc biệt là các khu vực có màn hình, rà soát các khu vực nhạy cảm nhằm ngăn chặn sự việc tương tự.

Giới chức Việt Nam chưa đưa ra bất cứ tuyên bố nào về thủ phạm vụ tấn công vì "cần thời gian xác minh".

Nhóm phóng viên

Xem thêm:

>>Sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất bị tin tặc tấn công

>>Sân bay ùn tắc vì tin tặc tấn công mạng