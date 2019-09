Hai tuần ngày qua, nhiều tài xế chạy xe trên đại lộ Mai Chí Thọ (quận 2) hướng về quận Thủ Đức ngạc nhiên khi thấy dải phân cách của tuyến đường này được lắp đặt hai dãy bánh xoay màu vàng.

Theo ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn, đây là hộ lan bánh xoay do trung tâm lắp đặt nhằm tăng cường cảnh báo và đảm bảo an toàn giao thông trên đại lộ. "Khi xảy ra va chạm xe vào các hộ lan bánh xoay, lực va chạm sẽ chuyển thành chuyển động xoay để duy trì hướng lái xe trên đường, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện", ông Tấn lý giải.