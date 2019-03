Hai ôtô nát đầu sau va chạm

Xe khách và xe tải bẹp dúm đầu, người dân phá cửa đưa tài xế đi cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện Hải Hà (Quảng Ninh).

Khoảng 9h ngày 4/3, xe khách biển Nghệ An do tài xế Nguyễn Văn Chiến (35 tuổi, quê Nghệ An) cầm lái chạy trên quốc lộ 18A hướng Móng Cái - Hạ Long. Khi đến xã Quảng Long (Hải Hà), xe khách bất ngờ va chạm với ôtô tải biển Quảng Ninh do Nguyễn Văn Việt (28 tuổi, trú huyện Đầm Hà) chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.V

Cú tông mạnh khiến cabin hai xe bẹp dúm, hai tài xế bị thương nặng. Nhiều người dân gần đó đã hô hào phá cửa xe để đưa tài xế ra ngoài. Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà.

Tại hiện trường, hai xe hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp đường. Hành khách trên xe khách đều an toàn, được chuyển lên xe khác tiếp tục hành trình.