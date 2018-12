Giao thông qua trạm BOT ở Quảng Ninh ùn tắc, tỉnh đề nghị điều tra

35 trạm BOT được giảm phí

Khoảng 15h ngày 22/2, hàng trăm người dân cùng tài xế đã kéo đến trạm thu phí BOT Biên Cương (trạm số 1) nằm trên quốc lộ 18A hướng Hạ Long - Cẩm Phả thuộc địa phận phường Cẩm Phú (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) để phản đối.

Không có hành vi dùng tiền lẻ, nhưng một số tài xế đã đỗ xe 4 phút mới di chuyển. Có tài xế không đồng ý mua vé, cố thủ trong xe khiến quốc lộ 18A ùn tắc kéo dài gần 2 km.

Trong hai ngày 21 và 22/2, tại trạm thu phí BOT Biên Cương liên tục ùn tắc kéo dài. Ảnh: Minh Cương

Các tài xế phản ánh vị trí trạm BOT trên là không hợp lý, vì khoảng cách giữa trạm BOT Đại Yên (TP Hạ Long) với trạm BOT Biên Cương (TP Cẩm Phả) chưa đến 70 km theo quy định.

"Dự án BOT này chỉ cải tạo, nâng cấp tuyến quốc lộ sẵn có, nhưng đưa ra mức phí là 35.000 đồng mỗi lượt xe dưới 9 chỗ, ôtô dưới 2 tấn", một tài xế nói.

Sau 2 tiếng ùn ứ kéo dài, BOT Biên Cương buộc phải xả trạm lúc 17h ngày 22. Đến 18h người dân không còn vây trạm, quốc lộ thông thoáng trở lại. Tuy nhiên, đến khoảng 20h người dân và tài xế tiếp tục đến trạm, một số người dùng kèn thổi gây náo loạn. Quốc lộ 18 tiếp tục ùn tắc, doanh nghiệp xả trạm lần hai vào lúc 22h.

Hàng chục cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: Minh Cương

Một ngày trước đó, trạm thu phí BOT Biên Cương (trạm số 2) hướng Cẩm Phả - Hạ Long (cách trạm số một khoảng 2 km, thuộc phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) cũng xảy ra cảnh ùn tắc kéo dài hơn một km, do một số tài xế phản đối, đỗ xe tranh cãi với nhân viên bán vé.

Chính quyền địa phương đã điều động lực lượng chức năng đến trạm BOT Biên Cương để giữ an ninh, trật tự.

“Chúng tôi tăng cường gần 20 chiến sĩ phối hợp với công an TP Cẩm Phả để đảm bảo giao thông, an ninh trật tự. Còn thu phí là việc của doanh nghiệp”, đại tá Phạm Hồng Sơn, Trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an Quảng Ninh nói.

Phóng viên đã liên hệ với đại diện Công ty cổ phần BOT Biên Cương, tuy nhiên chưa nhận được hồi âm từ đơn vị này.

Cùng ngày 22/2, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản về việc đảm bảo giao thông thông suốt và an ninh trật tự khu vực trạm thu phí Hạ Long - Mông Dương

Tỉnh cho rằng có một số trường hợp cố tình tập trung, lôi kéo người dân thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn gây rối, cản trở giao thông trạm BOT. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Công an chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gây rối, cản trở giao thông, gây mất an ninh trật tự.

Giám đốc Sở Giao thông được giao chỉ đạo tăng cường kiểm tra điều kiện hoạt động của các phương tiện tham gia giao thông; cắm biển báo cấm đỗ, cấm dừng, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Trước câu hỏi về phản ứng của người dân, ông Vũ Văn Hợp - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh từ chối trả lời và nói “cần thiết chúng tôi sẽ họp báo công khai”.

Vị trí trạm BOT Biên Cương tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh.