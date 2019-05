Gần 100 người chết do tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

Ngày 1/5, cả nước đã xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông khiến 16 người chết và 17 người bị thương.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 27/4 đến 1/5, toàn quốc xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 96 người và bị thương 96 người. Riêng đường bộ đã xảy ra 135 vụ tai nạn, làm chết 94 ng­ười, bị thương 96 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 người.

Ngày 1/5, cả nước xảy ra 26 vụ tai nạn, làm chết 16 người, bị thương 17 người. Trong đó, tại Hà Nội xảy ra vụ nghiêm trọng vào 0h10 ngày 1/5, xe ôtô đi trên đường hầm Kim Liên hướng Đại Cồ Việt đã tông vào xe máy, làm hai người chết. Nhà chức trách cho hay nồng độ cồn đo được của lái xe ôtô là 0,751mg/1 lít khí thở. Tại công an quận Hai Bà Trưng, tài xế thừa nhận đã tham gia buổi liên hoan và uống bia vào buổi tối trước khi gây tai nạn.

Xe gây tai nạn tại hầm Kim Liên giữa đêm 30/4. Ảnh: Xuân Hoa.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông, nhiều vụ tai nạn xảy ra trong dịp nghỉ lễ do lái xe vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lấn làn đường; chở quá số người quy định, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm...

Trong dịp này, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã nhận được hơn 50 phản ánh từ người dân, giảm so với kỳ nghỉ lễ năm 2018. Người dân phản ánh chủ yếu về tình trạng xe chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé, tập trung vào các tuyến từ Hà Nội đi Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Yên Bái và ngược lại.

Cũng trong 5 ngày nghỉ lễ, cảnh sát giao thông đường bộ cả nước xử lý trên 11.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 15 tỷ đồng; tạm giữ 138 ôtô, 2.200 môtô và 2.200 giấy tờ các loại. Lĩnh vực đường thủy xử lý trên 2.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 984 triệu đồng.