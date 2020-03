Đường sắt Cát Linh - Hà Đông sắp hoàn thành đánh giá an toàn

Đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành 12 trong 13 báo cáo đánh giá an toàn của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Ngày 13/3, đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) thông tin, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đang được nghiệm thu các hạng mục xây dựng, thiết bị; chỉ còn hạng mục đoàn tàu chờ cấp chứng nhận đăng kiểm chính thức sẽ nghiệm thu.

Đến nay nhiều hạng mục công trình đủ điều kiện báo cáo Hội đồng nghiệm thu nhà nước xem xét, như công trình cầu cạn, khu gian, đường ray. Dự án cũng đã xây dựng đề cương vận hành thử toàn bộ hệ thống 20 ngày để phục vụ đánh giá an toàn, nghiệm thu.

Các hạng mục xây dựng và lắp đặt thiết bị của dự án Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành. Ảnh: Giang Huy.

Để phục vụ công tác đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông có 13 báo cáo đánh giá chuyên ngành được thực hiện bởi liên danh tư vấn Apave-Certifer-Tricc. Đến nay, đơn vị tư vấn đã đánh giá xong 12 trong số 13 báo cáo của dự án.

Theo dự kiến trước đây, dự án bắt đầu vận hành thử hệ thống từ tháng 2. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Covid-19 nên hơn 100 các chuyên gia, kỹ sư người Trung Quốc chưa thể trở lại Việt Nam tiếp tục công việc. Do đó, công tác vận hành thử đang bị chậm trễ so với kế hoạch.

Hiện mới có 4 chuyên gia của nhà thầu Trung Quốc trở lại Việt Nam, trong đó một người đã hoàn thành cách ly, còn 3 chuyên gia khác phải làm việc trực tuyến.

Thời gian tới, tư vấn đánh giá an toàn phối hợp với Tổng thầu, các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế hệ thống dự án trong quá trình vận hành thử liên động để làm cơ sở đánh giá. Trường hợp thiết bị không đáp ứng yêu cầu, không đảm bảo an toàn sẽ được tư vấn yêu cầu thay thế, khắc phục.

Theo quy định, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông trước khi được đưa vào vận hành chính thức phải được Cục Đăng kiểm VN cấp chứng nhận kiểm định an toàn các đoàn tàu.

Ngoài việc kiểm định an toàn, dự án còn phải được đánh giá và cấp giấy chứng nhận an toàn hệ thống do liên danh Apave-Certifier-Tric - một tổ chức chứng nhận độc lập có đủ năng lực thực hiện, được chủ đầu tư dự án lựa chọn qua đấu thầu. Đơn vị độc lập này chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, chứng nhận của mình.

Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông dài hơn 13 km và 12 nhà ga đi trên cao, vận hành thử liên động toàn hệ thống vào tháng 9/2018. Tuy nhiên, đến nay công trình này vẫn chưa được khai thác thương mại.