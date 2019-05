Cục CSGT đang xây dựng app điện thoại để nhận hình ảnh tài xế vi phạm

Người dân có thể tương tác với lực lượng chức năng bằng việc gửi hình ảnh vi phạm giao thông qua ứng dụng trên điện thoại.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó Cục CSGT-Bộ Công an. Ảnh: Gia Chính

Sáng 7/5, tại cuộc tọa đàm trực tuyến "Ngăn chặn tài xế uống rượu bia lái xe" do VnExpress tổ chức, đại tá Đỗ Thanh Bình - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã nhận được đề xuất về việc Cục CSGT cần lập một cổng thông tin để tập hợp hình ảnh vi phạm giao thông do người dân ghi lại, làm căn cứ phạt nguội. Ông Bình cho rằng, "đây là nội dung rất thú vị, chúng tôi cũng đang bắt tay vào nghiên cứu, xây dựng".

Theo Đại tá Bình, mới đây Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Ban nghiên cứu Đề án ứng dụng công nghệ thông tin của CSGT do ông làm tổ trưởng tổ giúp việc. "Cách đây một tuần, tôi đã gặp một chuyên gia công nghệ để bàn về việc xây dựng ứng dụng trên điện thoại (app) để tiếp nhận thông tin, hình ảnh của người dân về các trường hợp vi phạm giao thông trên đường", đại tá Đỗ Thanh Bình nói.

Theo lãnh đạo Cục CSGT, bên cạnh việc tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng, nhắn tin điện thoại như hiện nay, việc xây dựng app trên điện thoại sẽ giúp áp dụng công nghệ thông tin vào xử lý vi phạm. Thông qua app này, người dân có thể gửi các thông tin, hình ảnh, video vi phạm giao thông của tài xế và của lực lượng thực thi công vụ; căn cứ vào hình ảnh đó, các đơn vị có thẩm quyền sẽ xác minh, xử phạt nguội.

"Để triển khai việc này cần có thời gian, chúng tôi mong nhận được nhiều nhất thông tin của người dân gửi về", Đại tá Bình nói.

Trước câu hỏi bao lâu nữa người dân có thể gửi hình ảnh qua app này, ông Bình thông tin, "chúng tôi đang trong quá trình nghiên cứu và báo cáo cấp trên, nên chưa thể xác định được thời điểm nào thì app có thể sử dụng được".

Đại diện Cục CSGT cũng nhấn mạnh, ngoài việc nghiên cứu xây dựng ứng dụng trên điện thoại, Cục rất quan tâm đến việc truyền thông qua mạng xã hội để thay đổi nhận thức của người dân. "Chúng tôi mong nhận được những đóng góp, chia sẻ thông tin từ mạng xã hội, qua đó, đơn vị có thêm căn cứ để xử lý vi phạm và tương tác tốt hơn với người dân", ông Bình nhấn mạnh.