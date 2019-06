Chủ tịch Quốc hội giải thích việc lấy ý kiến 'cấm uống rượu, bia khi lái xe'

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định pháp luật hiện hành đã có quy định xử phạt tài xế uống rượu, bia gây tai nạn.

Trong phiên chất vấn của Quốc hội sáng 4/6, nhiều đại biểu đã nêu chất vấn liên quan đến tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia vượt quá mức quy định gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, hôm qua 3/6, trước khi thông qua dự thảo Luật phòng chống tác hại của rượu bia vào cuối kỳ họp (dự kiến 14/6), Quốc hội đã lấy ý kiến đại biểu với 3 nội dung còn ý kiến khác nhau của dự Luật này; trong đó có quy định liên quan đến việc uống rượu, bia của người điều khiển phương tiện giao thông (hai phương án để đại biểu chọn).

Bà Ngân giải thích, việc lấy ý kiến nêu trên được tiến hành là do quá trình thảo luận trước đó nhiều đại biểu đề xuất tăng chế tài trước tình trạng tài xế sử dụng rượu, bia gây tai nạn giao thông gần đây. Qua lấy ý kiến, nếu đa số đại biểu ủng hộ bổ sung quy định (theo một trong hai phương án được đề xuất) vào dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu bia thì việc này sẽ được thực hiện; nếu không, Việt Nam vẫn áp dụng chế tài với tài xế sử dụng rượu bia theo quy định hiện hành.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Võ Hải.

Cụ thể, Phương án một được lấy ý kiến là "cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn"; dù được lấy ý kiến tới hai lần (do lần đầu nhiều đại biểu không nghe rõ nội dung) cũng chỉ có 236 đại biểu đồng ý (48,76%) ở lần một và 214 đại biểu đồng ý (44,21%) ở lần biểu quyết thứ hai.

Phương án hai "cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc khí thở có nồng độ cồn vượt mức quy định của pháp luật về an toàn giao thông", cũng chỉ nhận được 240 phiếu đồng ý (49,59%).

Như vậy, kết quả lấy ý kiến đại biểu với cả hai phương án đều không đạt quá bán, nghĩa là cả hai quy định nêu trên đều sẽ không được bổ sung vào dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu bia.

"Ở đây không phải Quốc hội không muốn xử phạt người sử dụng rượu, bia gây tai nạn giao thông, mà thực tế luật hiện hành (điều 8, Luật Giao thông đường bộ và một số văn bản pháp luật khác) đã có quy định", bà Ngân nói và cho rằng không nên hiểu nhầm là Quốc hội, pháp luật không có quy định nào để xử lý vấn đề tài xế uống rượu, bia (có nồng độ cồn) khi tham gia giao thông.

Trước đó, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thuý nêu vấn đề cử tri lo lắng về tình hình tai nạn giao thông gia tăng, "sáng dắt xe đi chiều không biết thế nào?".

Chia sẻ với lo lắng của người dân, Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói "không chỉ người Việt Nam mà du khách nước ngoài" cũng có tâm lý đó. Bộ Công an cùng các cơ quan đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về an toàn giao thông, bao gồm cả xử lý thách thức về kiểm soát chất kích thích. Việc Quốc hội lấy ý kiến đại biểu với 3 nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong đó có vấn đề kiểm soát những người uống rượu, bia tham gia giao thông và kết quả lấy ý kiến cũng "cho thấy sự khó khăn trong kiểm soát".

Theo ông, Bộ Công an sẽ kiến nghị Quốc hội xây dựng Luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó có những chế tài để điều chỉnh, kiểm soát hình vi sử dụng chất kích thích (rượu, bia, ma tuý...).

Trước ý kiến của Bộ trưởng Công an về việc biện pháp đo nồng độ cồn với tài xế "có thể sẽ không được thực hiện nữa" với kết quả lấy ý kiến nêu trên, đại biểu Kim Thuý giơ biển tranh luận.

Bà Thuý cho rằng, quy định liên quan đến hành vi sử dụng rượu, bia không đưa vào dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia không có nghĩa là "bỏ trống" lĩnh vực này. Trong thực tế đã có quy định xử lý tài xế uống rượu, bia, vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong Luật giao thông đường bộ và Luât xử lý vi phạm hành chính, nghĩa là vẫn xử lý bình thường.

Võ Hải