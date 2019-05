Dự án vệ sinh môi trường TP HCM giai đoạn 2 nhằm xây dựng tuyến cống bao D3.200 chuyển nước thải từ lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và quận 2 tới khu vực sẽ xây dựng nhà máy xử lý nước thải tại phường Thạnh Mỹ Lợi (quận 2) khởi công giữa năm 2017.

Dự án do Ban quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường TP HCM làm chủ đầu tư. Tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ.



Trong đó, gói thầu xây dựng tuyến cống bao D3.200 do nhà thầu Thái Lan thi công, có kinh phí xây dựng khoảng 2.000 tỷ đồng. Bên dưới cống, mỗi ngày gần 200 công nhân tất bật thi công.