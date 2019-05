17 đường dây nóng về an toàn giao thông dịp lễ 30/4

Đường dây nóng sẽ tiếp nhận và chuyển giao các đơn vị xử lý phản ánh của người dân về vi phạm an toàn giao thông.

Ngày 24/4, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia công bố 17 số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về hoạt động vận tải, tình hình trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5.

Cục cảnh sát giao thông tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, ùn tắc giao thông theo số 0995676767; 0692342608.

Tổng cục Đường bộ có các số đường dây nóng 0983608989 của Vụ Vận tải, 0916608085 của Vụ An toàn giao thông, 0903479808 của Vụ Quản lý, bảo trì đường bộ.

Hành khách chen nhau ở bến xe Hà Nội trong dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Ảnh: Ngọc Thành.

Bộ Giao thông Vận tải có số 0964045445 của Vụ Vận tải và 0962665953 của Thanh tra Bộ, 0977497891của Vụ An toàn giao thông.

Ngành đường sắt là 0865367565; Hàng không 0916562119; Đường thủy nội địa 0243.8451888, 0942107474; Hàng hải 091243978.

Riêng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có 4 đường dây nóng nhận thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông là 0989088719, 0981759328, 0936173906, 0936198387.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khuyến cáo người tham gia giao thông khi phản ánh tới đường dây nóng cần có đầy đủ thông tin như hành trình, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện; số hiệu chuyến bay, thời gian, lỗi vi phạm hoặc vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tin nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài trong 5 ngày, các cơ quan quản lý đều dự báo nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Các bến xe Hà Nội dự kiến có lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường nên đã có kế hoạch tăng thêm 550 lượt xe, tập trung vào các tuyến đi Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hoá, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên...

Các hãng hàng không Việt Nam sẽ cung ứng gần 1,9 triệu chỗ với 8.700 chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế từ 26/4 đến 5/5. Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách nên chủ động kế hoạch đi lại từ sớm, tăng cường sử dụng dịch vụ làm thủ tục trực tuyến hoặc tự làm thủ tục tại các kiosk để tiết kiệm thời gian chờ đợi ở sân bay.