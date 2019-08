13 người mất tích do lũ quét ở Thanh Hóa

5h ngày 3/8, nước từ thượng nguồn đổ về như dòng thác, cuốn trôi 20 ngôi nhà ở bản Xa Ná (Quan Sơn, Thanh Hóa), làm 13 người mất tích.

Nằm trong vùng ảnh hưởng của bão Wipha, các huyện biên giới Thanh Hóa mưa liên tục từ đêm 2/8 đến chiều 3/8. Nước từ thượng nguồn sông Son đổ về bản Xa Ná, xã Na Mèo (huyện Quan Sơn) khi bà con đang ngủ nên không kịp chạy.

"20 ngôi nhà bị cuốn trôi, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 người đưa về trạm y tế, 13 người khác mất tích", ông Phạm Văn Tiệu, Chủ tịch xã Na Mèo, cho biết.

Một bản ở Thanh Hoá có 13 người mất tích trong mưa lũ Lực lượng cứu hộ đóng bè mảng cứu hộ người đàn ông mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng suối Son.

Quá trình tìm kiếm, dân bản Xa Ná phát hiện ông Lương Văn Chon đang mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng suối Son. Bộ đội biên phòng dùng cây luồng đóng bè mảng, dòng dây cố gắng tiếp cận, giải cứu ông Chon. Tuy nhiên, do nước chảy xiết khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo huy động lực lượng, phối hợp với công an và chính quyền địa phương mở rộng khu vực tìm kiếm người mất tích dọc hạ lưu suối Son và hai bờ sông Luồng (nơi dòng suối đổ về), song chưa có kết quả.

Ông Chon nhiều giờ mắc kẹt trên ngọn cây giữa dòng suối dữ và hiện chưa thể giải cứu. Ảnh: Q. Sơn.

Mưa lũ còn khiến 5 bản làng của xã Na Mèo gồm: Son, Ché Lầu, Cha Khót, Na Poọng và Xa Ná bị chia cắt. "Việc tiếp cận các bản bị cô lập, đặc biệt là Xa Ná, tìm kiếm người mất tích đang gặp khó khăn do mưa lớn và sạt lở đất lan rộng", ông Tiệu nói thêm. Thông tin liên lạc với các bản cũng bị gián đoạn.

Quốc lộ 217 đi xã biên giới Na Mèo bị sạt lở tại km 66 với khoảng 1.000 m3 đất đá vùi lấp, gây ách tắc.

Trước đó nhiều xã ở huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) cũng bị chia cắt do mưa lũ làm sạt lở đường. Ông Bùi Đình Khiêm (58 tuổi, ở bản Na Tao, xã Pù Nhi) đi lùa bắt con lợn xổng chuồng, không may bị dòng lũ dữ ập đến cuốn trôi, chưa tìm thấy thi thể. Vợ ông Khiêm đi tìm chồng cũng bị mắc kẹt giữa dòng suối dữ, nhưng may mắn được dân làng hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.

Lũ ập về đột ngột khiến người dân ở các bản làng ở xã Na Mèo không kịp trở tay. Ảnh: Q.Sơn.