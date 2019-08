Nhiều xã ở Thanh Hóa bị cô lập do mưa lũ, một người chết

Sáng 3/8, ảnh hưởng của hoàn lưu bão Wipha, các xã Mường Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) bị mưa lũ chia cắt.

Hoàn lưu bão Wipha đã gây mưa lớn cho các huyện biên giới phía tây Thanh Hóa từ tối qua, đến sáng nay vẫn chưa ngớt. Tại huyện Mường Lát, lượng mưa đến sáng 3/8 khoảng 150-200 mm. Nước trên thượng nguồn sông Mã và nhiều con suối đang đổ về với lưu lượng rất lớn.

14 điểm dọc tuyến đường 15C về trung tâm thị trấn Mường Lát bị sạt lở, gây chia cắt. Phương tiện và người dân hiện không thể vào các xã Nhi Sơn, Pù Nhi... Tỉnh lộ 521D và quốc lộ 16 đi xã Mường Lý cũng sạt lở nhiều vị trí khiến địa phương này đang bị cô lập hoàn toàn, ông Hà Văn Tế, Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Mường Lát, cho biết.

Nước lũ đổ về các con suối ở Mường Lát sáng 3/8. Ảnh: Mường Lát.

Khoảng 8h sáng nay, ông Bùi Đình Khiêm (58 tuổi, ở bản Na Tao, xã Pù Nhi) đi lùa bắt con lợn xổng chuồng, không may bị dòng lũ dữ ập đến cuốn trôi, chưa tìm thấy thi thể. Vợ ông Khiêm đi tìm chồng cũng bị mắc kẹt giữa dòng suối dữ, nhưng may mắn được dân làng hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.

Tại huyện Quan Sơn và Quan Hóa, mưa lớn kèm theo gió lốc hai ngày qua đã khiến 34 căn nhà dân bị tốc mái, một điểm trường mầm non xã Phú Sơn hư hỏng, nhiều diện tích rừng luồng của người dân bị gãy đổ.