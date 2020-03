10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Chiều 3/3, Hội đồng xét chọn giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (Trung ương Đoàn) công bố 10 cá nhân được vinh danh năm 2019.

10 gương mặt trẻ thuộc 9 lĩnh vực gồm: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Văn hóa nghệ thuật, Hoạt động xã hội. Nguyễn Khánh Linh, sinh năm 2001, cựu học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), ứng viên trong lĩnh vực Học tập, là người trẻ tuổi nhất được vinh danh.

Linh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện 12 năm, thủ khoa đầu vào lớp chuyên Lý trường THPT chuyên Lam Sơn. Năm 2019, em giành huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á và huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế. Đặc biệt, em là nữ sinh đạt điểm cao nhất ở kỳ thi quốc tế, tại Israel.

Nguyễn Khánh Linh trở về Việt Nam sau tấm huy chương vàng tại Olympic Vật lý quốc tế hồi tháng 7/2019. Ảnh: Thanh Hằng

Ở lĩnh vực Nghiên cứu khoa học, TS Đinh Ngọc Thạnh, sinh năm 1987, giáo sư tập sự tại Khoa công nghệ thông tin - Truyền thông, Đại học Soongsil (Hàn Quốc) được vinh danh. TS Thạnh có 19 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, trong đó 13 bài thuộc danh mục Q1 (uy tín nhất), là nhà khoa học thỉnh giảng ở Viện Công nghệ Massachusetts - MIT (Mỹ), phản biện cho 7 tạp chí chuyên ngành quốc tế, biên tập viên cho một tạp chí Q1 ở Mỹ.

Lĩnh vực Lao động sản xuất vinh danh Trương Thế Diệu, sinh năm 1997, giành huy chương bạc cuộc thi tay nghề thế giới năm 2019, đem lại thành tích tốt nhất cho Việt Nam trong 7 lần tham dự. Cũng nhờ kết quả này, Diệu được trao tặng Huân chương lao động hạng nhì.

Võ Minh Lâm, sinh năm 1989, nghệ sĩ cải lương tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (TP HCM) nhận giải thưởng gương mặt trẻ tiêu biểu ở lĩnh vực Văn hóa - Nghệ thuật. Anh giành giải Mai vàng trong hai năm liên tiếp. Đây là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh nghệ sĩ có đóng góp tích cực ở Việt Nam.

Ở lĩnh vực Thể dục thể thao, vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh được vinh danh. Cô gái sinh năm 1995, tập luyện tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang, vừa giành ba huy chương vàng và phá một kỷ lục tại SEA Games 30, được nhận Huân chương lao động hạng ba và bằng khen của Thủ tướng.

Thiếu tá Trần Văn Phương, sinh năm 1985, Phó thuyền trưởng tàu ngầm 186 - Đà Nẵng, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân, là gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực Quốc phòng. Anh đã tích lũy hơn 4.000 giờ lặn với hơn 50 chuyến đi biển hoàn thành tốt nhiệm vụ, chinh phục những độ sâu giới hạn của tàu ngầm Kilo, tham gia dịch và biên soạn hàng trăm trang tài liệu tiếng Nga về huấn luyện chuyên ngành tàu ngầm và có nhiều nghiên cứu sáng tạo.

Đại úy Ngô Anh Tuấn, sinh năm 1987, Phó trưởng công an huyện Nghĩa Đàn, (Nghệ An) đã trực tiếp chỉ đạo, đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn về ma túy, trộm xe máy và đánh bạc sử dụng công nghệ cao; chỉ đạo điều tra hàng chục vụ án liên quan đến trật tự xã hội, quản lý kinh tế, môi trường. Anh được tôn vinh ở lĩnh vực An ninh trật tự.

Anh Lê Anh Tiến, sinh năm 1990, CEO Công ty cổ phần công nghệ chatbot Việt Nam, được ghi nhận đóng góp trong lĩnh vực Kinh doanh - Khởi nghiệp. Anh là quán quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - Techfest 2019, đại diện duy nhất được lựa chọn tham gia cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo thế giới.

Ở lĩnh vực Hoạt động xã hội, hai cá nhân được vinh danh gồm Lê Anh Tuấn, sinh năm 1997, trú tại Thủ Dầu Một (Bình Dương), "hiệp sĩ bóng đêm" chuyên chạy xe cấp cứu miễn phí; và anh Hoàng Hoa Trung, sinh năm 1990, Trưởng nhóm tình nguyện Niềm tin, người được Forbes Việt Nam đưa vào danh sách ứng viên 30 Under 30 năm 2020.

Năm 2019, Ban tổ chức nhận được 137 đề cử. Đầu tháng 2, Hội đồng xét chọn giải thưởng đã phân tích, thẩm định từng hồ sơ, bỏ phiếu kín để lựa chọn ra 20 đề cử. Trước khi bỏ phiếu kín lần hai vào sáng 3/3, danh sách 20 ứng viên đã được công bố trên nhiều báo điện tử để bạn đọc bình chọn từ ngày 10/2 đến hết 29/2.

Ngoài 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 10 cá nhân còn lại trong danh sách để cử được trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng.

"Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu" là giải thưởng thường niên được Trung ương Đoàn bình chọn và trao vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn (26/3). Giải thưởng nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiểu biểu dưới 35 tuổi, có thành tích nổi trội, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đầu vươn lên; qua đó thúc đẩy phòng trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo trong thanh thiếu niên.

Qua 23 năm, hơn 230 gương mặt trẻ tiêu biểu được vinh danh.