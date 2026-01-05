Thói quen xới cơm ăn trước cho 'ấm bụng' có tốt?

Gia đình tôi thường xới cơm ăn ngay đầu bữa cho ấm bụng, sau đó mới đến thịt và rau, thói quen này có hại không? (Hoàn, 36 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Thói quen ăn cơm trước để ấm bụng của gia đình bạn, tuy tạo cảm giác dễ chịu tức thời, lại không phù hợp với nguyên tắc dinh dưỡng hiện đại. Khi dạ dày rỗng, việc nạp ngay tinh bột sẽ khiến đường huyết tăng vọt, buộc tuyến tụy phải hoạt động quá tải để tiết insulin, lâu dài dễ gây tăng cân, tiểu đường và rối loạn chuyển hóa.

Ngược lại, ưu tiên ăn rau và thịt trước mang lại nhiều lợi ích vượt trội. Chất xơ trong rau giúp hệ tiêu hóa khởi động nhẹ nhàng, tạo lớp đệm bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi thức ăn khô cứng. Quan trọng hơn, trình tự này làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu và tạo cảm giác no sớm, giúp bạn tự nhiên giảm lượng cơm tiêu thụ. Đây là thay đổi nhỏ nhưng khoa học, dễ thực hiện, đặc biệt hữu ích cho việc giữ dáng và kiểm soát bệnh lý mà không cần kiêng khem khắc khổ.

Chuyên gia dinh dưỡng Phan Thái Tân

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP HCM và Học viện Dinh dưỡng tích hợp IIN (Mỹ)