Thói quen lành mạnh trong mùa dịch

Vệ sinh nhà cửa, thể dục tại nhà, bổ sung dinh dưỡng giúp bảo vệ sức khỏe khi Covid-19 bùng phát trở lại.

Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống. Trong đó, sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của con người có thể chịu tác động khi chúng ta phải ở nhà giãn cách. Để những ngày ở nhà trong mùa dịch trở nên ý nghĩa và an toàn, xây dựng thói quen sống mới lành mạnh là cần thiết.

Tập thể dục tại nhà là một trong những thói quen lành mạnh.

Vệ sinh nhà cửa

Nhà cửa bừa bộn, không ngăn nắp có thể ảnh hưởng đến chất lượng không gian sống và sức khỏe gia chủ. Dọn dẹp, tổng vệ sinh nhà cửa thường xuyên giúp diệt vi khuẩn, mầm bệnh, bản thân luôn bận rộn, thoát khỏi sự buồn chán, thụ động trong thời gian dài.

Tập thể dục tại nhà

Lựa chọn vài động tác thể dục phù hợp với bản thân, có thể dễ dàng tập luyện tại nhà, giúp các bộ phận trên cơ thể được vận động linh hoạt. Điều này giúp tăng sức bền, góp phần lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực đến bản thân, gia đình.

Thiền định

Bạn tìm một chỗ ngồi lý tưởng tại nhà để thả trôi tâm trí vào trong thiền tập, điều hòa hơi thở trong khoảng 15 - 30 phút mỗi ngày. Điều này sẽ mang đến một tinh thần phấn chấn, bỏ bớt những suy nghĩ tiêu cực khi đang sống trong mùa dịch.

Bổ sung dưỡng chất, tăng sức đề kháng

Nạp năng lượng từ tất cả các loại trái cây, rau củ tươi giàu vitamin, dưỡng chất, xây dựng cơ thể một sức khỏe tốt, giảm thiểu khả năng nhiễm bệnh. Bên cạnh đó, việc bổ sung nguồn dinh dưỡng dồi dào từ các thành phần tự nhiên có sẵn giúp tăng sức đề kháng, phục hồi thể lực, hệ tiêu hóa chắc khỏe.

(Nguồn: Công ty TNHH Noah Legend)