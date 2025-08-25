20 phút ngồi bấm điện thoại vì quá nửa số người đến muộn họp phụ huynh

Lịch họp là 8h30 nhưng 20 phút sau vẫn chưa thể bắt đầu vì hai phần ba phụ huynh trong lớp đến muộn.

Tuần trước, tôi đi họp phụ huynh đầu năm cho con. Lịch họp được giáo viên chủ nhiệm thông báo rõ từ trước: bắt đầu lúc 8h30 sáng. Tôi sắp xếp công việc, đến sớm vài phút để ngồi ổn định chỗ, sẵn sàng nghe cô giáo chia sẻ tình hình học tập của các con.

Nhưng đến khi đồng hồ chỉ đúng 8h30, tôi nhìn quanh lớp chỉ thấy vỏn vẹn 10 phụ huynh. Nghĩa là chưa được một phần ba sĩ số lớp (lớp con tôi 35 học sinh). Cô giáo ngồi phía trên cũng bối rối, không biết nên bắt đầu hay tiếp tục chờ. Còn phụ huynh chúng tôi bên dưới ngồi bấm điện thoại giết thời gian. Buổi họp cuối cùng phải lùi thêm gần 20 phút mới tạm đủ đông (chưa đầy đủ) để bắt đầu, khiến những người đến đúng giờ như tôi chỉ biết thở dài.

Tôi bức xúc không phải vì mất thêm vài chục phút ngồi chờ, mà vì cái thói quen coi thường giờ giấc vốn đã ăn sâu vào nếp nghĩ của rất nhiều người Việt. Chúng ta luôn dễ dàng biện minh "kẹt xe", "có việc đột xuất", nhưng thực tế không ít người đơn giản là không coi trọng chữ "đúng giờ".

Câu chuyện ở lớp học của con khiến tôi nhớ ngay đến những cuộc họp ở công ty mình. Cuộc họp thông báo 9h thì đến 9h10 phòng họp vẫn vắng phân nửa ghế. Người đến trước ngồi lướt điện thoại, người đến sau ung dung bước vào không một lời xin lỗi. Và khi cuộc họp bắt đầu muộn, nó thường kéo dài sang giờ khác, làm chậm toàn bộ lịch trình công việc trong ngày.

Điều này không chỉ gây lãng phí thời gian, mà còn tạo ra một thói quen xấu: coi giờ giấc là chuyện "tương đối". Trong khi ở nhiều nước phát triển, chỉ cần bạn đến muộn vài phút đã bị coi là thiếu chuyên nghiệp, thậm chí bất lịch sự.

Tôi nghĩ, "đúng giờ" không phải chỉ là một phép lịch sự xã giao, mà còn thể hiện sự tôn trọng: tôn trọng người khác, tôn trọng tập thể, và tôn trọng chính bản thân mình. Khi một phụ huynh đi họp muộn, cả lớp phải chờ; khi một nhân viên đi họp trễ, cả phòng bị kéo lùi tiến độ. Mỗi sự chậm trễ nhỏ, khi cộng lại, sẽ thành cả một "căn bệnh" làm giảm hiệu quả chung.

Sau buổi họp phụ huynh hôm ấy, tôi về nhà và tự nhủ: "Mình nhất định sẽ dạy con từ sớm về giá trị của chữ 'đúng giờ'. Bởi tôi không muốn sau này con lớn lên lại vô tư bước vào cuộc họp muộn 15 phút, và coi như chẳng có vấn đề gì". Nếu chúng ta ai cũng rèn cho mình thói quen đơn giản này, tôi tin chuyện bực bội như tôi trải qua sẽ dần biến mất. Và xã hội chắc chắn sẽ trở nên chuyên nghiệp, đáng tin cậy hơn.

YL