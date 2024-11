Thói quen có thể giúp tăng 10 năm tuổi thọ

Nghiên cứu mới cho thấy người đi bộ 11 phút mỗi ngày có thể sống lâu hơn 11 năm so với những người ít vận động.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Thể thao Anh Quốc (British Journal of Sports Medicine) giữa tháng 11 cho thấy hoạt động thể chất mang lại lợi ích sức khỏe lớn hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.

Các nhà khoa học đã đánh giá mức độ vận động của hơn 36.000 người trưởng thành từ 40 tuổi trở lên ở Mỹ. Tình nguyện viên đeo thiết bị theo dõi hoạt động ít nhất 10 giờ mỗi ngày, trong 4 ngày hoặc hơn. Họ quy đổi các dạng vận động từ vừa phải đến mạnh thành số phút đi bộ tương đương để dễ so sánh giữa các nhóm.

Dữ liệu từ thiết bị này được kết hợp với số liệu tử vong năm 2017 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) để dự đoán những người sống sót trong những năm tới, dựa trên mức độ vận động của họ.

Kết quả cho thấy, nhóm ít vận động nhất chỉ hoạt động tương đương 50 phút đi bộ. Nhóm tiếp theo hoạt động tương đương đi bộ 80 phút. Số phút của nhóm thứ ba là 110. Nhóm chăm hoạt động nhất đi bộ khoảng 160 phút, tức là gần ba giờ mỗi ngày.

Tiếp theo, các nhà khoa học nhận thấy nhóm ít vận động nhất có tuổi thọ giảm 5,8 năm, từ khoảng 78 xuống còn khoảng 73. Nếu tất cả người Mỹ trên 40 tuổi hoạt động tương đương với nhóm cuối cùng, tuổi thọ trung bình sẽ là 84, tăng 5,3 năm.

Như vậy, nếu nhóm ít vận động nhất tăng thêm 111 phút đi bộ hoặc hoạt động tương đương mỗi ngày, họ có thể kéo dài tuổi thọ lên đến 11 năm.

Tuy nhiên, đây chỉ là nghiên cứu quan sát. Các nhà khoa học không thể chứng minh tại sao đi bộ có thể làm tăng tuổi thọ. Nghiên cứu cũng có một số hạn chế, chẳng hạn người dùng tự báo cáo mức độ hoạt động của mình.

Đi bộ mỗi ngày có thể giúp tăng tuổi thọ. Ảnh: Pexel

Từ lâu, các chuyên gia cảnh báo việc ngồi quá nhiều làm tăng nguy cơ mắc bệnh béo phì, tiểu đường type 2, ung thư, tăng tỷ lệ tử vong sớm.

"Tôi ngạc nhiên khi thấy việc thiếu vận động có thể gây giảm tuổi thọ tương đương với hút thuốc và huyết áp cao. Tôi muốn tìm hiểu điều này ảnh hưởng đến tuổi thọ như thế nào và đi bộ có thể kéo dài tuổi thọ bao nhiêu", Lennert Veerman, giáo sư y tế công cộng tại Đại học Griffith, đồng tác giả nghiên cứu, chia sẻ.

Theo các chuyên gia, biện pháp hiệu quả để người dân tăng cường hoạt động thể chất là xây dựng thêm hạ tầng giao thông công cộng, khu phố đi bộ và không gian xanh. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành vận động ít nhất 150 phút cường độ vừa phải hoặc 75 phút cường độ mạnh mỗi tuần.

Nghiên cứu năm 2018 của CDC ước tính, gần 8,3% số ca tử vong ở người trưởng thành tại Mỹ là do thiếu vận động. WHO ước tính mỗi năm có khoảng 2 triệu người chết trên toàn cầu do ít hoạt động, khiến đây trở thành một trong 10 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật trên toàn thế giới.

Tần suất vận động cần thiết cho người trưởng thành từ 19 đến 64 tuổi là 150 phút cường độ vừa phải như đạp xe hoặc đi bộ nhanh; hoặc 75 phút vận động cường độ mạnh như chạy hoặc chơi tennis mỗi tuần. Một phút vận động mạnh mang lại lợi ích sức khỏe tương đương 2 phút vận động vừa phải. Cách để đạt 150 phút vận động mỗi tuần là tập 30 phút mỗi ngày, 5 ngày một tuần, xen kẽ các hoạt động nhẹ nhàng vào thời gian ngồi lâu.

Thục Linh (Theo Daily Mail)