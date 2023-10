Thói quen ăn uống chống lão hóa của mẹ tỷ phú Elon Musk

MỹĐể có vóc dáng cân đối ở tuổi ngoài 70, mẹ của tỷ phú Elon Musk ăn nhiều hoa quả và chất xơ, dùng bữa tối với khẩu phần ít và tránh các chế độ ăn kiêng tiêu cực.

Ở tuổi 74, mẹ của tỷ phú công nghệ Elon Musk, cựu siêu mẫu áo tắm thể thao Maye Musk, vẫn giữ được vóc dáng thon thả và khỏe mạnh. Ngoài việc khoác lên mình những trang phục quyến rũ, bà còn là một chuyên gia dinh dưỡng được cấp phép, với hai bằng thạc sĩ về khoa học ăn kiêng và dinh dưỡng.

Bà Musk đã viết một cuốn sách về lão hóa tên A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success, tiết lộ những món ăn hàng ngày để có cơ thể khỏe mạnh và săn chắc.

Bà không tin vào các chế độ nhịn ăn, bỏ bữa để giảm cân, bởi nó khiến năng lượng sụt giảm. "Hãy ăn thường xuyên, lên kế hoạch cho bữa ăn và không ăn đồ ăn vặt", bà nói, ủng hộ việc lập thực đơn cho các bữa ăn. Đây cũng là công việc bà làm hơn 45 năm. Bà cho rằng nếu không có kế hoạch rõ ràng, quá trình giảm cân hoặc giữ dáng, duy trì cân nặng sẽ dễ dàng "trật bánh".

Vào bữa sáng, bà Musk ăn bánh mì, trứng, cà chua và nấm. Bà thường dùng nững chiếc bánh mì nguyên hạt, tươi ngon tự làm, sau đó phết một ít bơ lên trên và ăn kèm với trứng bác, cà chua và nấm.

"Tôi không bao giờ bỏ bữa sáng, nếu không tôi sẽ đói trước 10h và ăn mọi thứ có trước mắt", bà nói.

Vào buổi trưa, bà thường ăn salad với nhiều loại rau, gồm rau diếp romaine, cà rốt, hành lá, cà chua, hành tây và đậu xanh. Bà thích nhiều loại đậu, đặc biệt là đậu Hà Lan.

Tỷ phú Elon Musk và mẹ là Maye Musk tại Met Gala 2022 ở New York. Ảnh: Film Magic

Khi ra ngoài ăn tối, bà thường gọi bít tết hoặc cá, không dùng tráng miệng. Bà cho rằng các khẩu phần ăn ở Mỹ quá lớn và thường mang khoảng hai phần ba suất về nhà, ăn nốt phần còn lại vào ngày hôm sau. Bà cũng khuyên mọi người ăn bữa tối với khẩu phần nhỏ để cảm thấy đói hơn vào buổi sáng - bữa ăn quan trọng nhất của ngày.

Nếu ăn tối tại nhà, bà làm món súp với 15 loại đậu, nhiều rau, gồm cải xanh, cà rốt, cà chua và rau tươi. Sau đó, bà cho thêm gạo lứt đen và chia từng phần súp vào hộp đựng rồi bỏ tủ đông.

Bà Musk đặc biệt thích ăn trái cây tươi, trong đó có táo, lê, nho. Trong một video YouTube, bà nói các loại hoa quả giống như một viên kẹo, có thể giải quyết sở thích ăn đồ ngọt của bà mà không khiến bà tăng cân.

Dù vậy, bà không thích uống nước trái cây bởi chúng không có chất xơ. Theo các chuyên gia, so với các loại trái cây ở dạng nguyên bản, nước ép có hàm lượng đường cao, lượng chất xơ thấp, không gây no.

Musk cũng phản đối những phương pháp ăn kiêng tiêu cực. Bà cho rằng nhiều người đang hiểu sai về chế độ ăn không chứa gluten phổ biến.

"Gluten là một loại protein có trong lúa mì và lúa mạch đen. Bạn nghĩ rằng ăn một chiếc bánh pizza khiến cơ thể trở nên mệt mỏi vì nó chứa nhiều gluten? Không, bạn mệt mỏi bởi đã ăn cả một chiếc bánh pizza", bà nói, thêm rằng chế độ này chỉ phù hợp với bệnh nhân mắc chứng không dung nạp gluten. Với những người dễ tăng cân hoặc bị đầy bụng, bà khuyến nghị không ăn quá nhiều.

Triết lý của bà Musk về việc giữ vẻ đẹp khi tuổi cao là sự tự tin. "Nếu có bất cứ ai khiến bạn cảm thấy tệ về tuổi tác của mình, hãy nói lời tạm biệt họ. Bạn không cần người đó trong cuộc sống của mình", bà nói.

Thục Linh (Theo Eat this, not that)