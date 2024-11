Thời niên thiếu của Leonardo DiCaprio

Tài tử Leonardo DiCaprio hay nghịch ngợm trên phim trường lúc nhỏ, được bố mẹ ủng hộ khi muốn bỏ học để làm diễn viên.

Ngày 11/11, tài tử tròn 50 tuổi, giữ vững phong độ là một trong những cái tên sáng giá nhất Hollywood. Dịp bước sang tuổi mới, cuộc đời và sự nghiệp của anh trở thành đề tài gây chú ý. Đằng sau hào quang hiện tại, DiCaprio từng có tuổi thơ nghèo khó, đối mặt cảnh bố mẹ ly hôn từ năm một tuổi.

Tài tử sinh năm 1974 trong gia đình đa văn hóa. Bố anh - ông George DiCaprio - là người Mỹ gốc Italy và Đức, làm họa sĩ truyện tranh. Mẹ anh - bà Irmelin Indenbirken - là dân nhập cư từ Đức, làm việc trong ngành luật. Cả hai gặp và kết hôn vào đầu thập niên 1960, định cư ở Los Angeles sau khi bà Indenbirken mang thai DiCaprio.

Trong cuộc phỏng vấn với NPR năm 2014, DiCarprio cho biết tên mình được đặt theo danh họa Leonardo da Vinci. Bố mẹ đi du lịch ở Italy và ghé phòng trưng bày Uffizi tại Florence trước khi sinh anh. Khi ngắm tranh của da Vinci, bà Indenbirken cảm nhận con trai đạp bụng mình dữ dội. Bố anh chọn tên Leonardo DiCaprio từ giây phút đó. Sau khi về Mỹ, cả hai ly thân nhưng thuê hai căn nhà gỗ chung sân để cùng nuôi con, ly hôn lúc tài tử vừa biết đi. Họ vẫn thường cùng anh tham quan bảo tàng, đọc sách và chở đi học hàng ngày. Mẹ còn đưa DiCaprio đến các buổi thử vai vì biết con trai muốn làm diễn viên.

Leonardo DiCaprio ở tuổi 15. Ảnh: Reddit/ Old School Cool

Theo People, tài tử không trải qua tuổi thơ bình thường như bao trẻ em khác. Vì bố mẹ sống theo chủ nghĩa Bohemian - lối sống du mục đề cao tinh thần tự do, họ không ngại để anh tiếp xúc nhiều loại hình nghệ thuật. DiCarpio từng theo bố đến concert theo phong cách Hippie lúc khoảng ba tuổi. Anh bị bố đẩy lên sân khấu và nhảy tap trước hàng trăm người. Anh cũng theo bố dạo quanh các cửa hàng truyện tranh ở New York vào cuối tuần, gặp gỡ những người bạn họa sĩ của ông.

Năm 15 tuổi, DiCaprio xin mẹ nghỉ học để theo nghề diễn vì không còn hứng thú học tập và bị bắt nạt ở trường. Cả hai ủng hộ mọi quyết định của anh. Bố còn gia nhập công ty quản lý của DiCaprio, đọc trước kịch bản để gợi ý dự án cho con trai. Bố mẹ luôn cùng diễn viên tham gia các sự kiện lớn, ít khi nào để anh đi một mình đến khi trưởng thành. Năm 2016, bà Indenbirken có mặt trong lễ trao giải Oscar, mừng con trai thắng tượng vàng đầu tiên. Năm 2020, ông George theo anh dự tiệc trưa dành cho các diễn viên nhận đề cử Oscar.

Leonardo DiCaprio tuổi 16 trong phim "Growing Pains" (1991). Ảnh: Today

Cuộc sống nghèo khó cũng tác động quyết tâm theo nghề của DiCaprio, biến thành động lực để anh cố gắng. Theo Telegraph, khi anh còn nhỏ, bố mẹ đều có việc làm nhưng thu nhập không cao. Dù vậy, họ sẵn sàng làm mọi thứ giúp DiCaprio theo đuổi đam mê. Tài tử nói trân trọng sự hy sinh của hai người, mang ơn họ. "Tôi luôn tự hỏi làm thế nào để cả nhà có thể chi trả những khoản phí. Và tôi nghĩ diễn xuất là đường tắt thoát khỏi mớ hỗn độn", anh nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin năm 2016.

Theo Los Angeles Time, nơi anh sống còn đầy kẻ nghiện, gái mại dâm và bạo lực. Trong buổi trò chuyện năm 2016, DiCaprio cho biết do chứng kiến nhiều tệ nạn từ hồi ba, bốn tuổi, bản thân quyết tâm không sử dụng ma túy, dễ giữ mình trước mặt trái của Hollywood. "Tôi từng tham gia những bữa tiệc và thấy các cám dỗ ở đó. Nhiều nghệ sĩ trở thành nạn nhân của chúng và tôi cảm thấy tiếc cho họ", Dicaprio nói năm 2014. Anh từng khuyên sao Dune Timothée Chalamet tránh xa chất kích thích vào lần đầu hai người gặp nhau năm 2018.

Leonardo DiCaprio đóng quảng cáo kẹo cao su năm 14 tuổi Leonardo DiCaprio đóng quảng cáo kẹo cao su năm 1988. Video: YouTube Clinton Lynch

Leonardo DiCaprio gia nhập làng giải trí từ nhỏ nhưng không có khởi đầu suôn sẻ. Năm tuổi, anh xuất hiện lần đầu tiên trên truyền hình trong show thiếu nhi Romper Room. DiCaprio sớm bị loại do hay mất trật tự, thích chạy nhảy khắp nơi và đấm vào máy quay. Anh chuyển sang đóng quảng cáo những năm sau đó. Tài tử tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm công ty đại diện, rớt hơn 100 vai diễn khi muốn làm diễn viên. DiCaprio từng muốn bỏ cuộc vì "vỡ mộng" với hiện thực. Những lúc thất vọng, bố khuyên anh hãy làm mọi thứ mình thích để cuộc đời thú vị, học cách thoải mái với bản thân.

Năm 11 tuổi, một đơn vị ngỏ ý hợp tác với điều kiện DiCaprio đổi tên thành Lenny Williams. "Họ cảm thấy tên tôi không phổ biến, không thể nhận nhiều lời mời đóng phim. Điều này ảnh hưởng sự nghiệp của tôi một thời gian. Hai năm sau, tôi tìm được nơi chấp nhận tên thật của mình", anh nói trên Shortlist năm 2015.

Ở tuổi 18, anh vượt qua 400 ứng viên để giành vai chính trong That Boy's Life, đóng cùng tài tử Robert De Niro. Trên Deadline năm 2016, DiCaprio nhận xét bản thân khi đó còn nhỏ nên chưa biết cách ứng xử trên phim trường, thường bị đạo diễn Michael Carton-Jones chấn chỉnh mỗi khi nghịch ngợm. Theo Washington Post, Carton-Jones vui trước sự phát triển của DiCaprio, tự hào vì đã nghiêm khắc dạy anh những bài học về Hollywood.

Nhờ thành công của That Boy's Life, anh có cơ hội đóng vai phụ phim What’s Eating Gilbert Grape (1993) cùng Johnny Depp. Anh nhận đề cử Oscar đầu tiên cho màn hóa thân Arnie Grape - em trai bị thiểu năng của Depp. Các chuyên gia đánh giá khả năng diễn xuất của DiCapro phi thường, sống động khi diễn tả tốt các sắc thái ngây ngô, nhạy cảm nên lấy được nước mắt người xem.

Leonardo DiCaprio trong What's Eating Gilbert Grape Trích đoạn của Leonardo DiCaprio trong "What’s Eating Gilbert Grape". Video: Paramount Pictures

Tạp chí Far Out nhận định sự nghiệp của DiCaprio càng vững vàng sau vai "chàng Jack" trong Titanic, đưa anh vào hàng siêu sao. Những năm về sau, anh tiếp tục tạo dấu ấn trong Catch Me If You Can (2002), The Great Gatsby (2013), The Wolf of Wall Street (2013). Năm 2016, anh thắng giải Oscar đầu tiên cho vai chính phim The Revenant sau sáu lần được đề cử từ năm 1994. Năm nay, anh góp mặt trong hạng mục Nam chính xuất sắc Oscar cho vai Ernest Burkhart trong Killers of the Flower Moon, lần nữa đóng cùng Robert De Niro.

Tháng 3, Forbes công bố Leonardo DiCarprio xếp hạng bảy trong top 10 diễn viên kiếm tiền nhiều nhất Hollywood năm 2023, có mức thu nhập 41 triệu USD. Theo Celebrity Net Worth, hiện tài sản anh trị giá 300 triệu USD. Ngoài diễn xuất, anh tích cực hoạt động bảo vệ môi trường nhiều năm qua. Hiện tài tử hẹn hò người mẫu Vittoria Ceretti, 26 tuổi.

Phương Thảo