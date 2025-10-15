Ngày nghỉ cuối tuần của con tôi 'ngộp' vì lịch học ngoại khóa

Điều làm tôi khó hiểu là lịch chính khóa vẫn còn trống hai buổi chiều trong tuần, nhưng không được tận dụng xếp lịch học ngoại khóa.

Tại buổi họp phụ huynh đầu năm, phụ huynh chúng tôi được thông báo: Nhà trường sẽ thường xuyên hoặc thỉnh thoảng tổ chức lịch ngoại khóa cho các em học sinh vào những buổi sáng thứ bảy. Vì thế các học sinh nên lưu ý để trống khoảng thời gian này để bảo đảm tham gia đầy đủ.

Điều này đồng nghĩa với việc con em chúng tôi sẽ mất đi một số buổi sáng cuối tuần và có thể mất những buổi học mà các cháu rất có nhu cầu muốn trau dồi thêm, thông thường là tiếng Anh - môn học mà chất lượng chương trình chính khóa luôn là điểm yếu.

Có thể nói, đối với phần lớn học sinh nội thành (nhất là giai đoạn cấp ba), việc tận dụng ngày nghỉ cuối tuần để trau dồi kỹ năng ngoại ngữ là điều hết sức phổ biến. Đây là một nhu cầu vô cùng thiết thực trong thời kỳ hội nhập.

Cũng theo thống kê từ các trung tâm ngoại ngữ, các em học sinh thường ưu tiên xếp lịch học thêm môn này vào các buổi sáng cuối tuần. Nguyên do tính hợp lý khoa học về mặt bố trí thời gian (trong tuần khối lượng bài vở nhiều, chiều tối cuối tuần cần nghỉ ngơi thư giãn trước khi bước qua tuần mới).

Đáng chú ý, lịch trình chính khóa của học sinh trường con tôi vẫn còn trống ít nhất hai buổi chiều trong tuần, nhưng lại không được nhà trường tận dụng khoảng trống này.

Vì vậy trong niên học 2024-2025 vừa qua, dù khá bức xúc, nhưng nhiều phụ huynh và học sinh cũng đành xếp lịch học thêm ngoại ngữ vào các chiều hoặc tối cuối tuần. Điều này khiến cho ngày nghỉ cuối tuần của các em vẫn còn cảm giác "ngộp", vì không có được khoảng thời gian nghỉ ngơi liền kề hợp lý trước khi bước sang tuần học tập mới.

Cũng có một số ít học sinh vẫn chọn lịch học thêm ngoại ngữ vào các sáng cuối tuần và đành chấp nhận mất đi những buổi học (thường với chi phí không nhỏ) do trùng lịch ngoại khóa.

Số còn lại không học vào cuối tuần, vì các em và gia đình có những việc quan trọng khác cần ưu tiên, là điều mà nhà trường cũng rất nên tôn trọng.

Tôi nghĩ, các trường phổ thông nên linh hoạt sắp xếp lịch ngoại khoá xen kẽ vào các ngày trong tuần, để học sinh và gia đình các em được sữ dụng trọn vẹn ngày nghỉ của mình. Xét tổng thể, điều đó giúp mọi người tiết kiệm thời gian, công sức, giảm chi phí toàn xã hội .

M.X