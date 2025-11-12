3 mức ưu tiên xét visa du học của Australia

Australia công bố thời gian xét cấp visa du học từ 1 đến 12 tuần, tùy theo nhóm trường, thay vì không quy định cụ thể như hiện nay.

Thông tin nằm trong Chỉ thị Bộ trưởng số 115 (Chỉ thị 115), do Chính phủ công bố ngày 10/11, có hiệu lực từ ngày 14/11.

Theo đó, đơn xin thị thực (visa) du học sẽ được đánh giá theo ba cấp độ. Thời gian xử lý hồ sơ phụ thuộc vào lượng chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên quốc tế mới (NOSC) của mỗi đại học. Cụ thể như sau:

Mức Ưu tiên Tỷ lệ tuyển sinh của trường so với chỉ tiêu Thời gian xử lý dự kiến Ưu tiên 1 Dưới 80% 1 - 4 tuần Ưu tiên 2 Từ 80% đến 115% 5 - 8 tuần Ưu tiên 3 Vượt 115% 9 - 12 tuần

Chính phủ lưu ý các mốc thời gian này có thể thay đổi, đặc biệt khi lượng hồ sơ tăng cao hoặc vào các mùa cao điểm.

Chỉ thị 115 sẽ thay thế Chỉ thị 111, vốn không quy định rõ thời gian xử lý hồ sơ visa cho sinh viên mới ở các nhóm trường. Năm ngoái, tình trạng dồn ứ diễn ra ở nhiều nơi. Như ở Việt Nam, hơn 90% hồ sơ xin visa du học Australia được xét trong vòng 3-5 tháng (12-20 tuần).

Theo Julian Hill - Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực giáo dục quốc tế của Australia, quy định mới sẽ thúc đẩy các trường tuân thủ trần tuyển du học sinh đã được cấp phép. Bởi những trường quản lý tuyển sinh phù hợp với chỉ tiêu sẽ được ưu tiên.

Một số nhóm sinh viên quốc tế tiếp tục được xét visa du học ở mức ưu tiên cao nhất, tương tự Chỉ thị 111. Đó là sinh viên thuộc các chương trình ELICOS (tiếng Anh chuyên sâu), các chương trình không cấp bằng, TAFE (trường đào tạo nghề), đào tạo thí điểm và sau đại học. Người nhận học bổng chính phủ cũng nằm trong nhóm này.

Ông Hill cho biết các chính sách quản lý giáo dục quốc tế đã có hiệu quả, đưa số lượng sinh viên trở lại mức bền vững. Dẫn chứng là lượng hồ sơ xin visa du học năm ngoái giảm hơn 26%, còn số sinh viên nhập học lần đầu giảm 16%. Chỉ thị mới tiếp tục hướng tới chất lượng, tính liêm chính và sự bền vững của hệ thống giáo dục quốc tế.

Khuôn viên Đại học Adelaide, Australia. Ảnh: The University of Adelaide Fanpage

Australia là một trong những điểm đến du học hấp dẫn nhất thế giới, cùng với Mỹ và Canada.

Hồi năm 2022, Australia đưa ra nhiều chính sách cởi mở nhằm thu hút lao động sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, làn sóng công nhân và sinh viên nước ngoài tràn vào đã tăng áp lực lên thị trường nhà ở.

Nước này sau đó liên tiếp siết các quy định với du học sinh để kiềm chế. Chẳng hạn, thời gian ở lại làm việc sau tốt nghiệp của sinh viên quốc tế giảm từ 4-6 năm xuống còn 2-4 năm, yêu cầu tiếng Anh cũng được nâng lên 6.0-6.5 IELTS, tăng 0.5 điểm.

Ngoài ra, mức chứng minh tài chính với du học sinh lên 29.710 AUD (517,8 triệu đồng), cao hơn 20% so với trước. Phí xin visa du học cũng tăng thành 2.000 AUD, thuộc diện cao nhất thế giới.

Chính phủ khống chế chỉ tiêu tuyển sinh viên quốc tế năm 2025 của các trường còn 270.000, giảm hơn 53.000 so với năm ngoái. Ảnh hưởng nhiều nhất là các trường nghề và các đại học tư. Chỉ tiêu năm 2026 sẽ là 295.000, dù tăng nhưng vẫn thấp hơn 8% so với giai đoạn cao điểm sau đại dịch Covid-19.

Tính đến tháng 7, gần 800.000 du học sinh đến Australia, trong đó người Việt khoảng 33.000, đông thứ 4.

Khánh Linh (Theo The Pie News, Business Today)