Thời gian tối đa, tối thiểu cho đèn giao thông là bao nhiêu?

Một số đèn bất ngờ chuyển từ xanh sang đỏ chỉ sau vài giây có thể đã vi phạm quy chuẩn về thời gian đèn xanh.

Tình trạng đèn giao thông ở một số nút giao không ổn định gây lo lắng cho nhiều người tham gia giao thông khi mức phạt nếu vi phạm tín hiệu đèn đối với ôtô 18-20 triệu và xe máy là 4-6 triệu. Nhiều người sợ bị phạt mà không dám di chuyển dù dừng khá lâu mất thời gian, gây ùn tắc. Một số khác thì vì đèn bất ngờ chuyển màu không kịp phản ứng dẫn đến phạm luật mà lo lắng sau này có bị phạt nguội. Để xác định mình có phạm lỗi không, câu hỏi đưa ra là "Căn cứ vào đâu để biết được đèn giao thông bị lỗi?", cụ thể là quy chuẩn thời gian tối đa và tối thiểu cho đèn xanh và đèn đỏ là bao nhiêu giây.

Trả lời cho câu hỏi này Luật sư Đặng Thành Chung, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết:

Hiện nay, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đèn giao thông được hướng dẫn chi tiết tại Chương 2 và Phụ lục A của QCVN 41:2024/BGTVT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, ban hành kèm Thông tư số 51/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, quy chuẩn quy định về các dạng đèn tín hiệu, màu sắc, kích thước, hình dạng, vị trí lắp đặt, chỉ dẫn thông tin biểu thị của đèn tín hiệu, hiệu lực của đèn tín hiệu; quy định khi sử dụng đèn tín hiệu.

Tại mục A2 Phụ lục A quy định:

Thời gian đèn xanh tối thiểu cho một hướng giao thông ít nhất là 15 giây.

Thời gian tín hiệu đèn dành cho người đi bộ dài ít nhất là 10 giây và có thể thay đổi phù hợp trong một số tình huống.

Như vậy, hiện chỉ có quy định thời gian tối thiểu cho đèn xanh là 15 giây; không có quy định thời gian tối đa cho đèn xanh và thời gian cho đèn đỏ.

Trường hợp đèn tín hiệu không tuân thủ quy định quy chuẩn tại QCVN 41:2024 thì được xác định là lỗi, cần phải nhanh chóng sữa chữa, khắc phục để đảm bảo điều khiển, phân luồng và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ đèn tín hiệu bị lỗi, ví dụ chuyển từ xanh sang vàng dù mới xanh được vài giây, người dân có thể gửi thông tin đến lực lượng cảnh sát giao thông gần nhất cùng với tài liệu chứng cứ như hình ảnh, video ... để làm căn cứ xem xét, giải quyết.

Với tình huống này, nếu bị ghi nhận lỗi vượt đèn đỏ, người dân hoàn toàn có thể cung cấp video từ camera hành trình hoặc đề nghị lực lượng chức năng kiểm tra camera giám sát, xác minh tình huống.

Bên cạnh đó, người tham gia giao thông cũng lưu ý tuân thủ quy định về tốc độ, khoảng cách, tập trung quan sát để có thể xử lý tình huống phát sinh như việc nhảy đèn tín hiệu một cách kịp thời, tránh gây hậu quả.

Nguyên Vũ