7 học bổng du học châu Âu năm 2026

7 học bổng uy tín đang hoặc sắp mở đơn cho sinh viên quốc tế tới châu Âu vào năm sau, mức đài thọ từ 5.000 euro cho tới 100% học phí, kèm trợ cấp.

1. Học bổng Netherlands Scholarship - NL Scholarship (Hà Lan)

NL Scholarship được Bộ Giáo dục, Văn hóa và Khoa học Hà Lan, cùng nhiều đại học nghiên cứu và khoa học ứng dụng tài trợ.

Học bổng này mở cho sinh viên ngoài khu vực kinh tế châu Âu (EEA), theo học bậc Cử nhân hoặc Thạc sĩ. Danh sách đại học nhận ứng viên thay đổi hàng năm, năm nay có 34 trường.

Ngoài thành tích học tập tốt, tùy theo yêu cầu của từng trường, ứng viên cần có thư động lực, chứng chỉ ngoại ngữ hoặc bài báo khoa học.

Học bổng trị giá lên tới 5.000 euro (khoảng 153 triệu đồng), áp dụng cho học phí năm học đầu tiên. Thời gian nộp đơn cho năm học 2026-2027 tùy mỗi trường, bắt đầu sớm nhất từ 1/11, kết thúc muộn nhất tới tháng 5 năm sau.

2. Học bổng Swedish Institute Global Professionals (Thụy Điển)

Học bổng Chuyên gia Toàn cầu do Viện Thụy Điển (SI) thuộc Bộ Ngoại giao nước này cấp cho sinh viên từ 33 quốc gia ngoài khu vực EEA, áp dụng với bậc thạc sĩ.

Các lĩnh vực của học bổng bao gồm: Quản trị, y tế công cộng, khởi nghiệp và đổi mới, STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán). Học bổng bao gồm toàn bộ học phí, trợ cấp sinh hoạt 12 000 SEK mỗi tháng (gần 34 triệu đồng) và trợ cấp đi lại 15.000 SEK (42 triệu đồng).

Ứng viên Việt Nam cần thể hiện khả năng lãnh đạo và có kinh nghiệm ít nhất 3.000 giờ làm việc, tính đến trước tháng 2 năm sau. Đồng thời, người nộp đơn phải đáp ứng các yêu cầu về tiếng Anh và GPA của trường mà mình mong muốn theo học.

Ứng viên nộp đơn xin học từ 16/10 đến 15/1/2026, qua Văn phòng tuyển sinh đại học của Viện, sau đó gửi hồ sơ qua cổng học bổng SI, từ ngày 9 đến 25/2.

Một góc thành phố Stockholm, Thụy Điển. Ảnh: Stockholm University

3. Học bổng Eiffel Excellence (Pháp)

Đây là học bổng của Bộ Ngoại giao Pháp, dành cho sinh viên quốc tế theo học bậc thạc sĩ và tiến sĩ.

Học bổng dành cho hai lĩnh vực chính: Khoa học công nghệ (gồm sinh học và y tế, chuyển đổi sinh thái, toán học và kỹ thuật số, khoa học kỹ thuật) và Khoa học xã hội và nhân văn (gồm lịch sử, ngôn ngữ và văn minh Pháp, luật và khoa học chính trị, kinh tế và quản lý).

Ứng viên cần có hồ sơ học tập xuất sắc và năng lực ngoại ngữ tốt, không quá 29 tuổi với bậc thạc sĩ và 35 tuổi với bậc tiến sĩ.

Học bổng bao gồm học phí, bảo hiểm, chi phí đi lại và trợ cấp. Du học sinh bậc thạc sĩ nhận 1.200 euro hàng tháng (37 triệu đồng), bậc tiến sĩ nhận 2.100 euro (64 triệu đồng). Đây là một trong những học bổng giá trị nhất để du học châu Âu.

Ứng viên không tự nộp đơn xin học bổng mà đăng ký thông qua trường mà mình muốn theo học. Hồ sơ sẽ được trường chuyển cho Campus France xét duyệt. Thời gian nộp đơn bắt đầu từ 1/10 tới 8/1 năm sau.

4. Học bổng DAAD (Đức)

Học bổng do Chính phủ Đức tài trợ thông qua Cơ quan trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), cho bậc thạc sĩ, tiến sĩ và các khóa đào tạo với giảng viên đại học.

Các học bổng còn mở đơn đăng ký vào hai tháng cuối năm dành cho bậc thạc sĩ các ngành Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp, Môi trường, Y tế toàn cầu, Truyền thông quốc tế và bậc tiến sĩ ngành Nghiên cứu y tế. Thời gian nộp kết thúc tùy ngành, sớm nhất là 15/11 và muộn nhất là 15/3/2026.

Ứng viên cần tốt nghiệp đại học trong vòng 6 năm kể từ thời điểm nộp đơn, có hồ sơ học thuật tốt, chứng chỉ ngoại ngữ và ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc, tùy yêu cầu của từng chương trình.

Học bổng thường bao gồm khoản trợ cấp đi lại cố định và trợ cấp hàng tháng. Thạc sĩ nhận 992 euro (30 triệu đồng) và nghiên cứu sinh tiến sĩ nhận 1.300 euro (40 triệu đồng). Tùy trường hợp và chương trình, học bổng có thêm tiền bảo hiểm, trợ cấp nghiên cứu, trợ cấp gia đình hoặc kinh phí cho các khóa học ngôn ngữ.

5. Học bổng Chính phủ Đan Mạch

Học bổng dành cho sinh viên bậc thạc sĩ và tiến sĩ ngoài liên minh châu Âu (EU) và vùng EEU, được Bộ Giáo dục Đại học và Khoa học Đan Mạch phân bổ tới các trường đại học. Đại học Kỹ thuật Đan Mạch, Đại học Copenhagen, Đại học Southern Denmark, Đại học Aarhus,... là những trường thường xuyên có suất.

Ứng viên cần thành tích học tập xuất sắc và chứng chỉ tiếng Anh, yêu cầu cụ thể tùy từng trường. Ví dụ, Đại học Southern Denmark yêu cầu chứng chỉ IELTS từ 7.0, Đại học Copenhagen yêu cầu điểm trung bình học tập (GPA) ở đại học từ 3.7/4 trở lên.

Học bổng hỗ trợ 100% hoặc 50% học phí, tùy thành tích của ứng viên, kèm trợ cấp sinh hoạt hàng tháng. Với ứng viên kỳ mùa thu 2026, thời gian nộp đơn xin học bổng từ giữa tháng 11 đến tháng 2 năm sau.

6. Học bổng Master Mind Scholarship (vùng Flanders, Bỉ)

Học bổng do Cơ quan Giáo dục và Đào tạo vùng Flanders trao cho 30 sinh viên quốc tế xuất sắc theo học các chương trình thạc sĩ mỗi năm.

Người trúng tuyển được hỗ trợ 100% học phí và khoản trợ cấp 10.000 euro (305 triệu đồng) cho mỗi năm học. Ứng viên chỉ cần trả 136,5 euro (4,2 triệu đồng) phí hành chính hàng năm.

Ứng viên cần có thành tích học tập xuất sắc, chứng minh trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 7.0 trở lên. Thời gian nộp đơn từ 15/10 tới 15/1 năm sau.

7. Học bổng Stipendium Hungaricum (Hungary)

Stipendium Hungaricum do Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary giám sát, dành cho những sinh viên quốc tế có thành tích học tập xuất sắc theo bậc thạc sĩ và tiến sĩ.

30 trường đại học tham gia vào chương trình này. Các chương trình đào tạo nổi bật gồm Kỹ thuật Khoa học máy tính, Công nghệ sinh học, Công nghệ sinh học Y tế và Kỹ thuật lượng tử.

Học bổng gồm toàn bộ học phí, bảo hiểm, nhà ở trong trường hoặc hỗ trợ 40.000 HUF mỗi tháng (3,1 triệu đồng) phí thuê ngoài.

Trợ cấp sinh hoạt cho bậc thạc sĩ là 43.700 HUF mỗi tháng (3,4 triệu đồng), bậc tiến sĩ là 140.000 HUF mỗi tháng (11 triệu đồng) cho 4 kỳ học đầu và nâng lên 180.000 HUF (14 triệu đồng) cho 4 kỳ học tiếp theo.

Học bổng năm 2026 sẽ mở từ tháng 11 tới 15/1 năm sau.

Khánh Linh