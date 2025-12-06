'Thời điểm vàng để TP HCM phát triển kinh tế lifestyle'

Ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM, cho rằng đây là thời điểm vàng để TP HCM làm "kinh tế lifestyle", cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ phong cách sống.

Nhận định được ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM (YBA) nêu tại hội thảo "Kinh tế Lifestyle - Động lực tăng trưởng mới của TP.HCM" do báo Tuổi Trẻ và Sở Công Thương tổ chức chiều 5/12.

"Kinh tế Lifestyle" hay "kinh tế phong cách sống" bao gồm các sản phẩm, dịch vụ không dừng lại ở tính năng đơn thuần, mà chú trọng hướng đến phục vụ sở thích, thẩm mỹ, nhu cầu trải nghiệm, cá nhân hóa của khách hàng, có giá trị gia tăng cao.

Theo ông Thông, các điều kiện ở TP HCM để phát triển nền kinh tế lifestyle đang có sự trưởng thành cả cung lẫn cầu. "Chúng ta đang ở thời điểm vàng để lên nấc thang cao hơn, không chỉ ở thị trường nội địa mà còn quốc tế", ông nhận định.

Về nhu cầu, người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho những sản phẩm mang giá trị tinh thần và lối sống cao hơn. Ở phía cung, doanh nghiệp và lực lượng lao động đã "tiến hóa" vượt xa việc cung cấp tính năng sản phẩm. Họ dần bắt kịp thế giới về khả năng thiết kế, tiếp thị, tổ chức sự kiện, phục vụ khách hàng.

Ông Lê Trí Thông, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP HCM (YBA) tại hội thảo. Ảnh ban tổ chức

Trong bối cảnh hướng đến tăng trưởng hai con số và để duy trì vai trò đầu tàu, Chủ tịch YBA cho rằng TP HCM nên chuyển lên bậc thang cao hơn, đi về thượng nguồn (nghiên cứu, phát triển, thiết kế) hoặc hạ nguồn (tiếp thị, phân phối, dịch vụ) để nâng giá trị gia tăng. Cả hai đều liên quan "kinh tế lifestyle".

PGS. TS. Đinh Tiên Minh, Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Kinh doanh Quốc tế & Marketing, Trường Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP HCM đồng tình "kinh tế lifestyle" là hướng phát triển tiềm năng cho đô thị lớn như TP HCM. Ngoài đa dạng hóa nền kinh tế, nó còn xây dựng bản sắc đô thị, nâng cao chất lượng sống.

Theo ông Minh, các khảo sát quốc tế chỉ ra ngày càng có nhiều người coi trọng sức khỏe và phong cách sống. Điều này tạo sự chuyển dịch trong cơ cấu chi tiêu từ ưu tiên tài sản hữu hình sang ưu tiên trải nghiệm, dịch vụ.

Báo cáo Tương lai châu Á - Diện mạo mới của người tiêu dùng Việt (McKinsey) dự báo đến 2035, một nửa dân số Việt Nam thuộc nhóm trung lưu. "Khi đó, nhóm này chuyển dịch mạnh từ tiêu dùng 'cho đủ sống' sang tiêu dùng để khẳng định phong cách sống", PGS. TS. Đinh Tiên Minh nhận định.

Trong khu vực, một số nước đã định hình "kinh tế lifestyle". Ví dụ, Bangkok (Thái Lan) tập trung mũi nhọn chăm sóc sức khỏe, spa (Wellness) hay Singapore là điểm đến dịch vụ cho người giàu (World Class). Hàn Quốc từ những năm 1990 đã đẩy mạnh phát triển nền công nghiệp văn hóa, tạo ra làn sóng "hallyu".

Ông Park Sang Mo, Trưởng phòng Kế hoạch - Sự kiện, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết khi hallyu phổ biến ở nước ngoài, sự quan tâm đối với phong cách sống kiểu Hàn, từ làm đẹp, thời trang, ẩm thực đến du lịch tăng theo. Xuất khẩu nội dung Hàn Quốc hàng năm đạt 16 tỷ USD. Ba quý đầu năm, xuất khẩu mỹ phẩm đạt 8,52 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ 2024.

Tại TP HCM, hoạt động thương mại, dịch vụ, giải trí, sáng tạo phát triển mạnh gần đây. Số liệu của Chi cục Thống kê cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 11 tháng ước đạt hơn 1,75 triệu tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ 2024. Các hoạt động bán lẻ, du lịch để tăng hai con số.

Cuối tháng 10, TP HCM được UNESCO công nhận là "Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh" đầu tiên của khu vực Đông Nam Á. Nơi đây đang quy tụ 935 doanh nghiệp điện ảnh, hơn 100 nhà sản xuất phim hoạt động thường xuyên, đóng góp khoảng 500 triệu USD doanh thu, chiếm 40% thị phần điện ảnh cả nước.

Ở lĩnh vực âm nhạc, các chương trình như "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Anh trai say hi" hay "Em xinh say hi"...gây được tiếng vang lớn, mang về hiệu quả doanh thu cho nhà sản xuất, đơn vị tài trợ và hệ sinh thái tổ chức sự kiện liên quan.

Các chuyên gia đánh giá "kinh tế lifestyle" tại TP HCM đã hiện diện nhưng rời rạc, cần chiến lược tổng thể. Ông Lê Trí Thông cho rằng các ngành du lịch, điện ảnh, âm nhạc, thời trang ... đều đang phát triển nhưng "trăm hoa đua nở" riêng. "Chúng ta cần mũi nhọn, chiến lược để phát triển", ông nói.

Cùng với đó, điều kiện tiên quyết là đầu tư vào nguồn nhân lực, vì sản phẩm, dịch vụ lifestyle đều gắn liền với con người, Hiện TP HCM đang có lợi thế về nguồn lực về sáng tạo, thiết kế, truyền thông, giải trí, du lịch và y tế.

Theo PGS. TS. Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách Đại học Quốc gia TP HCM, phát triển "kinh tế lifestyle" cần quy hoạch đồng bộ không gian hạ tầng, văn hoá, tiện ích, đầu tư vào đổi mới sáng tạo theo mô hình hợp tác "3 nhà": nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp.

"Kinh tế lifestyle hoàn toàn có môi trường phát triển, động lực mới kéo các ngành kinh tế khác. Bởi con người vốn hướng tới hai thứ, đẹp và khỏe, kinh tế lifestyle này đang hướng tới", ông Tình đánh giá.

Viễn Thông