Thời điểm uống nước trong ngày tốt cho thận

Phân bổ các ngụm nước trong suốt cả ngày, uống hầu hết chất lỏng trước buổi tối và tuân theo quy tắc 2 giờ trước khi ngủ giúp thận khỏe.

Nếu bạn thường xuyên uống "ực ực" nước vào buổi tối hoặc trong bữa ăn, thận có thể sẽ không cảm ơn bạn. Chúng ưa thích sự hydrat hóa ổn định, với những ngụm nhỏ được phân bổ đều trong suốt cả ngày. Kiểu uống này giúp đào thải chất thải, bảo vệ chống lại sỏi thận và duy trì chất lượng giấc ngủ. Ngay cả một "quy tắc 2 giờ" đơn giản trước khi ngủ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Tại sao thời điểm uống nước lại quan trọng?

Thận của bạn lọc máu liên tục. Chúng hoạt động tốt nhất khi chất lỏng được đưa vào ổn định, không phải theo những "cơn lũ" đột ngột. Việc hydrat hóa nhất quán giúp duy trì thể tích máu và lưu lượng nước tiểu, hỗ trợ loại bỏ chất thải và ngăn ngừa sỏi thận.

Các cơ quan y tế nhấn mạnh tầm quan trọng của việc uống chất lỏng đều đặn suốt cả ngày, được điều chỉnh theo hoạt động, nhiệt độ và nhu cầu sức khỏe cá nhân, thay vì chỉ cố định theo một quy tắc duy nhất là "8 cốc nước".

Hãy phân bổ các ngụm nước của bạn trong suốt cả ngày, uống hầu hết chất lỏng trước buổi tối và tuân theo quy tắc 2 giờ trước khi ngủ. Ảnh: Ngọc Phạm

Hydrat hóa và sức khỏe thận

Đủ chất lỏng hàng ngày

Các hướng dẫn khuyến nghị nên uống đủ nước để giữ cho nước tiểu có màu vàng nhạt. Nhu cầu tăng lên khi nhiệt độ cao, tập thể dục và chế độ ăn uống.

Ngăn ngừa sỏi thận

Hiệp hội Tiết niệu Mỹ (AUA) khuyến nghị sản xuất ít nhất 2,5 lít nước tiểu mỗi ngày để giảm nguy cơ sỏi - điều này chỉ có thể đạt được thông qua việc hydrat hóa ổn định từ sáng đến tối.

Giấc ngủ và tiểu đêm

Uống nhiều chất lỏng gần giờ đi ngủ sẽ làm tăng tần suất đi tiểu vào ban đêm (tiểu đêm), làm gián đoạn giấc ngủ sâu.

Các nghiên cứu cho thấy việc phân bổ lượng nước uống đồng đều và hạn chế chất lỏng hai giờ trước khi ngủ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm số lần đi vệ sinh vào ban đêm.

Tránh thừa nước

Uống quá nhiều nước một cách nhanh chóng có thể làm loãng natri trong máu, dẫn đến hạ natri máu. Uống từ từ giúp tránh tình trạng này.

Cách phân bổ lượng nước uống trong ngày

Dưới đây là cách phân bổ lượng nước uống trong ngày để hỗ trợ thận:

Buổi sáng (trong vòng 30-60 phút sau khi thức dậy)

Uống 250-300 ml để bù nước sau khi mất nước qua đêm và hỗ trợ quá trình lọc của thận.

Trong mỗi bữa ăn

Uống 250 ml để hỗ trợ tiêu hóa và giữ cho quá trình hydrat hóa ổn định mà không gây quá tải.

Giữa các bữa ăn

Uống 150-250 ml cứ sau 60-90 phút nhằm duy trì lưu lượng nước tiểu để đào thải chất thải và ngăn ngừa sự tích tụ tinh thể.

Trong khi vận động hoặc trời nóng

Nên uống 150-350 ml cứ sau 20-30 phút bù lại lượng mồ hôi mất đi dần dần để bảo vệ sự cân bằng điện giải.

Hai giờ trước khi ngủ

Ngừng uống chất lỏng thường xuyên; chỉ uống từng ngụm nhỏ (30-60 ml) nếu cần để giảm tiểu đêm và cải thiện giấc ngủ không bị gián đoạn.

Các mẹo uống nước buổi tối để giảm số lần đi vệ sinh

Tập trung uống nước sớm

Đặt mục tiêu uống 60-70% lượng nước hàng ngày trước 4 giờ chiều.

Tránh caffeine hoặc rượu vào cuối buổi tối

Cả hai đều hoạt động như thuốc lợi tiểu, làm tăng lượng nước tiểu.

Chọn nước lọc ở nhiệt độ phòng trước khi ngủ

Đồ uống quá lạnh có thể kích hoạt việc uống nhanh và tiêu thụ quá mức.

Kê cao chân sau bữa tối (30-60 phút)

Giúp phân bổ lại các chất lỏng bị ứ đọng và giảm cảm giác muốn đi vệ sinh lúc 2 giờ sáng, hữu ích cho người lớn tuổi.

Cách nhận biết bạn có đang uống đủ lượng nước cần thiết

Màu nước tiểu

Màu vàng nhạt là hydrat hóa tốt. Màu vàng đậm có nghĩa cần uống thêm nước. Nước tiểu trong vắt lặp lại có thể là dấu hiệu thừa nước.

Tần suất

Đi vệ sinh 5-7 lần ban ngày là bình thường. Quá ít có nghĩa là mất nước; quá nhiều vào ban đêm có nghĩa là đã uống nhiều vào cuối ngày.

Triệu chứng

Cảm giác khát, khô miệng, hoặc chóng mặt chứng tỏ uống quá ít nước; đầy hơi hoặc buồn nôn sau khi uống nhiều có nghĩa đã uống quá nhiều nước.

Ai nên cá nhân hóa thời điểm uống nước?

Những người mắc bệnh thận mãn tính, suy tim, bệnh gan tiến triển, hoặc những người đang dùng thuốc lợi tiểu cần có kế hoạch chất lỏng cá nhân hóa từ bác sĩ. Phụ nữ mang thai và người lớn tuổi cũng nên tham khảo ý kiến của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để điều chỉnh lượng và thời điểm uống.

Hãy phân bổ các ngụm nước của bạn trong suốt cả ngày, uống hầu hết chất lỏng trước buổi tối và tuân theo quy tắc 2 giờ trước khi ngủ. Nhịp điệu đơn giản này giúp thận của bạn lọc hiệu quả, ngăn ngừa sỏi và bảo vệ giấc ngủ của bạn, mà không cần phải vội vã vào nhà vệ sinh lúc 3 giờ sáng.

Hãy bắt đầu ngày mai bằng một ly nước, điều chỉnh tốc độ uống của bạn và đặt ra giới hạn nhẹ nhàng trước khi ngủ. Hãy để ý nước tiểu của bạn giữ màu vàng nhạt, giấc ngủ kéo dài hơn và số lần đi vệ sinh giảm đi. Giữ một chai nhỏ bên cạnh, đổ đầy suốt cả ngày và để thời điểm uống phát huy tác dụng. Thận sẽ thầm lặng cảm ơn bạn mỗi ngày.

