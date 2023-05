Thời điểm trong ngày không nên uống nước cam

MỹMọi người không nên uống nước cam trước bữa ăn, đặc biệt là bữa sáng, theo các chuyên gia từ Đại học Princeton.

Nghiên cứu công bố trên tạp chí Cell Metabolism cho thấy nước cam chứa nhiều fructose, một loại đường trong trái cây, gây hại cho gan và đường ruột nếu uống lúc bụng đói.

Theo các chuyên gia, trước đây, giới y khoa quan niệm tất cả lượng đường nạp vào cơ thể, bao gồm đường fructose được xử lý trong gan. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy 90% lượng đường fructose được xử lý ở ruột non. Lượng đường dư thừa có thể chuyển đến ruột già, ruột kết và gây hại cơ quan này cũng như hệ vi sinh vật đường ruột. Ngược lại, khi bụng no, ruột non xử lý đường fructose hiệu quả hơn.

Do đó, các chuyên gia nhận định uống nước ép trái cây khi bụng đói, đặc biệt vào buổi sáng sau một đêm không ăn, có thể ảnh hưởng tiêu cực sức khỏe.

"Hệ vi sinh không thể nhận biết đường. Ngay khi bạn uống soda hoặc nước trái cây, hệ vi sinh cảm nhận được một chất dinh dưỡng cực kỳ mạnh mẽ. Bất kỳ lượng đường fructose nào được chuyển đến ruột già đều làm nảy sinh các vấn đề sức khỏe", giáo sư Joshua D. Rabinowitz, Viện Lewis-Sigler về Bộ gene Tích hợp tại Đại học Princeton, giải thích.

Các chuyên gia cho biết uống nước cam trước bữa ăn có thể gây hại cho sức khỏe. Ảnh: Pexel

Thực tế, các nghiên cứu trước đây cũng chỉ ra rằng nước cam không tốt cho sức khỏe nhiều như mọi người lầm tưởng. Chúng chứa các chất dinh dưỡng như carotenoid, flavonoid, vitamin C, giúp chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch, chống lại các gốc tự do.

Tuy nhiên, thức uống này có thể làm tăng đường huyết, gây bệnh tiểu đường. Theo giáo sư Scott Kahan, giám đốc Trung tâm Cân nặng và Sức khỏe Quốc gia, nước cam có nhiều đường và calo ngang với các loại nước ngọt.

"Những người mắc bệnh tiểu đường cần tránh uống quá nhiều nước cam. Theo thời gian, lượng đường trong máu tăng đột biến có thể dẫn đến các tình trạng nguy hiểm như bệnh tim mạch và thận, ngay cả đối với những người không bị tiểu đường", Kahan nói.

Nước cam cũng gây tăng cân. Một số chuyên gia khuyến nghị người lớn và trẻ em nên ăn quả cam thay vì uống nước ép. Nguyên nhân là trái cây chứa chất xơ, làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến mọi người cảm thấy no lâu hơn.

Các nghiên cứu trước đây cho thấy uống nước trái cây, thay vì ăn trực tiếp, có thể gây béo phì, làm tổn thương gan. Điều này là do khi uống nước ép, cơ thể nhanh chóng tiêu thụ mà không cảm thấy no, nạp một lượng đường lớn vào cơ thể.

Một số chuyên gia đề xuất uống nước cam cũng như các loại nước trái cây khác vào giữa buổi sáng, khi đã ăn đầy đủ. Tuy nhiên, nên uống cách bữa ăn khoảng 45 phút đến một tiếng.

Thục Linh (Theo Express, Insider)