Thời điểm ăn sáng giúp kéo dài tuổi thọ

Một nghiên cứu mới công bố cho thấy thời điểm ăn sáng ở người cao tuổi không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe hàng ngày mà còn liên quan chặt chẽ đến tuổi thọ.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Mỹ) đã theo dõi gần 3.000 người trưởng thành tại Vương quốc Anh, độ tuổi từ 42 đến 94, trong hơn 20 năm. Kết quả cho thấy, khi con người già đi, thời gian ăn sáng và ăn tối dần bị đẩy lùi, đồng thời khoảng thời gian ăn uống tổng thể trong ngày bị thu hẹp. Cụ thể, trung bình mỗi thập kỷ tăng tuổi đời, bữa sáng muộn hơn 8 phút và bữa tối muộn hơn 4 phút.

Đáng chú ý, việc ăn sáng muộn hơn có mối liên hệ rõ rệt với nhiều vấn đề sức khỏe mãn tính, bao gồm trầm cảm, mệt mỏi, các bệnh về răng miệng, và đặc biệt là nguy cơ tử vong sớm cao hơn. Mỗi giờ trì hoãn bữa sáng tương ứng với mức tăng 8-11% nguy cơ tử vong trong suốt thời gian theo dõi.

"Nghiên cứu của chúng tôi gợi ý rằng những thay đổi về thời điểm người lớn tuổi ăn, đặc biệt là thời gian ăn sáng, có thể đóng vai trò là một chỉ dấu dễ theo dõi về tình trạng sức khỏe tổng thể của họ", tác giả chính Hassan Dashti, nhà khoa học dinh dưỡng và sinh học, nhịp sinh học tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, cho biết trong một thông cáo. Chuyên gia huyến khích người lớn tuổi có lịch trình bữa ăn nhất quán có thể trở thành một phần trong các chiến lược rộng hơn nhằm thúc đẩy lão hóa khỏe mạnh và tuổi thọ.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Communications Medicine hồi đầu tháng 9. Những người tham gia nghiên cứu đã tự báo cáo về thời điểm ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, cùng với thói quen ngủ, nghề nghiệp và sức khỏe tự đánh giá. Kết quả chỉ ra rằng, thời điểm bữa ăn muộn hơn, đặc biệt là bữa sáng bị trì hoãn, liên quan đến cả những thách thức về sức khỏe và tăng nguy cơ tử vong ở người lớn tuổi. "Chúng bổ sung thêm ý nghĩa mới cho câu nói 'bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày' đặc biệt đối với người lớn tuổi", Dashti nhấn mạnh.

Mặc dù nghiên cứu không chứng minh trực tiếp rằng ăn sáng sớm sẽ kéo dài tuổi thọ, các chuyên gia nhận định bằng chứng cho thấy lợi ích từ thói quen ăn sáng sớm và đều đặn. "Quá trình trao đổi chất của chúng ta được lập trình để ăn ngay sau khi chúng ta thức dậy", PGS.TS Courtney M. Peterson, chuyên gia dinh dưỡng tại Trường Y tế Công cộng Harvard giải thích.

Bỏ bữa sáng và ăn muộn hơn có thể dẫn đến lượng đường tăng đột biến sau này trong ngày, gây tổn thương mạch máu, tăng viêm và nâng cao nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường type 2 và bệnh tim.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn sáng trong vòng một đến hai giờ sau khi thức dậy để đồng bộ hóa đồng hồ sinh học bên trong cơ thể, hỗ trợ trao đổi chất và giấc ngủ tốt hơn suốt ngày.

Không chỉ thời điểm mà sự nhất quán trong thói quen ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng. Thời gian bữa ăn đều đặn giúp củng cố nhịp sinh học - đồng hồ 24 giờ điều chỉnh từ tiêu hóa đến giải phóng hormone. "Để tăng cường sức khỏe, tập thể dục thường xuyên, giấc ngủ chất lượng cao, các mối quan hệ xã hội tích cực và một thói quen ăn uống lành mạnh - chủ động không chỉ về những gì bạn ăn mà còn về thời điểm bạn ăn nó", Nate Wood, giám đốc Y học Ẩm thực tại Trường Y Yale, chia sẻ.

Việc ăn sáng và ăn tối sớm hơn giúp điều chỉnh kiểu ăn uống theo nhịp điệu tự nhiên của cơ thể, giảm nguy cơ ăn quá nhiều vào đêm khuya và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Tóm lại, dù ăn sáng sớm hơn chưa được chứng minh trực tiếp kéo dài tuổi thọ, nhưng nghiên cứu ngày càng khẳng định đây là chỉ dấu của sức khỏe tốt hơn và có thể góp phần thúc đẩy tuổi thọ. "Những điều chúng ta làm hàng ngày với một thói quen có chủ đích có tác động lớn hơn chúng ta nhận ra đối với sức khỏe của mình", Wood nói. Các chuyên gia cho rằng dành thời gian cho một bữa sáng lành mạnh, nhất quán có thể là một trong những lựa chọn nhỏ, hàng ngày đó cộng lại thành một cuộc sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn.

