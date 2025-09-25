Thời điểm ăn sáng giúp kéo dài tuổi thọ

Không có thời điểm "tốt nhất" chung, nhưng chuyên gia khuyên nên ăn sáng khoảng một giờ sau khi thức dậy để điều chỉnh năng lượng, kéo dài tuổi thọ.

Thời điểm ăn sáng không chỉ phụ thuộc vào lịch trình bận rộn hay cảm giác đói, mà còn liên quan đến sức khỏe và tỷ lệ tử vong, theo nghiên cứu mới. Một báo cáo trên tạp chí Nature Communications Medicine cho thấy ăn sáng muộn ở người lớn tuổi có thể báo hiệu nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.

Nghiên cứu phân tích dữ liệu từ 2.945 người trưởng thành (42-94 tuổi) tại Anh từ 1983-2017, dựa trên câu hỏi về sức khỏe, lối sống và thói quen ăn uống. Kết quả cho thấy khi già đi, người tham gia có xu hướng ăn sáng và ăn tối muộn hơn, rút ngắn thời gian ăn uống hàng ngày. Những người ăn sáng muộn có sức khỏe thể chất kém hơn (mệt mỏi, vấn đề tim mạch) và sức khỏe tinh thần suy giảm (trầm cảm, lo lắng).

Quan trọng hơn, nghiên cứu phát hiện mối liên hệ giữa thời điểm ăn sáng muộn và nguy cơ tử vong cao hơn. Mỗi giờ trì hoãn bữa sáng sau 7h30 sáng làm tăng 8-11% nguy cơ tử vong trong 34 năm nghiên cứu.

Phở gà, món ăn sáng quen thuộc của nhiều người. Ảnh: Tùng Đinh

Dù nghiên cứu chưa xác định rõ nguyên nhân, tiến sĩ Hassan S. Dashti, tác giả chính, trợ lý giáo sư tại Trường Y Harvard, cho biết ăn sáng muộn có thể phản ánh thay đổi sinh lý như giảm cảm giác thèm ăn, mệt mỏi hoặc vấn đề sức khỏe khiến việc bắt đầu ngày mới khó khăn, là dấu hiệu nhạy của sức khỏe tổng thể ở người lớn tuổi. Ví dụ, người mắc suy tim có thể khó dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, dẫn đến ăn muộn.

Thời gian ăn sáng cũng ảnh hưởng nhịp sinh học. Scott Keatley, chuyên gia dinh dưỡng tại Keatley Medical Nutrition Therapy, giải thích ăn muộn làm dịch chuyển lượng chất dinh dưỡng khi độ nhạy insulin thấp và melatonin tăng, gây giảm dung nạp glucose, giảm oxy hóa chất béo, khiến cơ thể dễ tích trữ calo. Theo thời gian, điều này làm tăng nguy cơ bệnh chuyển hóa như tiểu đường type 2, bệnh tim, suy nhược và tử vong, tiến sĩ Mir Ali, giám đốc y tế tại Trung tâm Giảm cân Phẫu thuật MemorialCare, California, nhận định. "Trao đổi chất chậm lại khi ngủ, và ăn muộn dễ gây tăng cân", ông bổ sung.

"Nếu được xác nhận, bác sĩ có thể hỏi bệnh nhân lớn tuổi hoặc người chăm sóc về thay đổi thời điểm bữa ăn, đặc biệt là bữa sáng, để phát hiện sớm vấn đề sức khỏe", ông chia sẻ thêm.

Keatley nhấn mạnh ăn sáng sớm phù hợp hơn với hormone tự nhiên, thêm rằng cortisol buổi sáng giúp huy động năng lượng, insulin hoạt động hiệu quả hơn. Ăn muộn làm xáo trộn hormone, nhịp sinh học và đường huyết.

Không có thời điểm "tốt nhất" chung, nhưng tiến sĩ Dashti khuyến nghị nên ăn sáng khoảng một giờ sau khi thức dậy để điều chỉnh năng lượng với nhịp sinh học và sự sẵn sàng trao đổi chất buổi sáng. Điều này giúp tối ưu hóa sức khỏe và hỗ trợ lão hóa lành mạnh.

Mỹ Ý (Theo Women's Health)