Thoát liệt nửa người nhờ cấp cứu trong 'cửa sổ vàng'

TP HCMVào viện khi đã liệt nửa người, người đàn ông 61 tuổi được bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định kích hoạt quy trình "báo động đỏ" giữa hai cơ sở, can thiệp kịp thời tránh được nguy cơ tàn phế vĩnh viễn.

Ngày 30/1, TS.BS Võ Văn Tân, Trưởng khoa Nội Thần kinh, sau 3 ngày điều trị người bệnh đã tự đi lại và giao tiếp gần như bình thường, chỉ còn tê nhẹ tay trái. Ông được đưa vào cấp cứu trưa 27/1 tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (chi nhánh Sài Gòn). Đây là cơ sở y tế vừa chính thức đi vào hoạt động từ 1/1, trên cơ sở sáp nhập từ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cũ.

Lúc nhập viện là giờ thứ 4 sau khởi phát, bệnh nhân đã yếu liệt nửa người bên trái, nói khó. Các bác sĩ nhận định đây là dấu hiệu đột quỵ não cấp, thời gian rất gấp rút vì đang ở giới hạn cuối của "cửa sổ vàng". Quy trình "báo động đỏ" (Stroke Code) được kích hoạt. Sau khi loại trừ xuất huyết não, các bác sĩ quyết định truyền thuốc tiêu sợi huyết ngay tại chỗ để chạy đua với thời gian, thay vì chuyển viện ngay lập tức.

Khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được chuyển tuyến nội bộ về cơ sở chính - trung tâm điều trị chuyên sâu. Tại đây, hình ảnh MRI và CT tưới máu cho thấy dù tắc mạch máu lớn nhưng vùng não hoại tử chưa nhiều. Êkíp tiếp tục can thiệp hút huyết khối bằng dụng cụ cơ học, tái thông hoàn toàn mạch máu não.

Hiệu quả đến ngay sau 24 giờ, bệnh nhân thoát cảnh tàn phế ngoạn mục. Nhớ lại cơn thập tử nhất sinh, ông cho biết mình làm nghề thương hồ nay đây mai đó. Khi đang ngủ trưa trên ghe neo đậu giữa sông Đồng Nai, ông đột ngột thấy yếu tay chân, té ngã, được người dân đưa vào bờ tại khu vực Cảng Cát Lái và chuyển đi cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Tân thăm khám cho người bệnh sau khi điều trị cấp cứu. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Tân đánh giá trường hợp này là minh chứng cho hiệu quả của mô hình Stroke Network (mạng lưới đột quỵ) liên cơ sở mới được thiết lập sau sáp nhập. Trong đó, cơ sở 2 đóng vai trò "chốt chặn" đầu tiên xử trí bằng thuốc, còn cơ sở chính đảm nhiệm can thiệp thủ thuật chuyên sâu. Quy trình khép kín giúp người bệnh được điều trị liên tục, tận dụng tối đa từng phút giây quý giá.

"Đột quỵ não là cấp cứu tối khẩn, mỗi phút trôi qua có thể khiến hàng triệu tế bào thần kinh bị tổn thương không hồi phục", bác sĩ nhấn mạnh.

Người dân cần ghi nhớ quy tắc FAST để nhận biết dấu hiệu đột quỵ: méo miệng (Face), yếu liệt tay chân (Arm), nói khó (Speech) và thời gian cấp cứu (Time). Khi có triệu chứng, cần đưa ngay người bệnh đến cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ, tuyệt đối không cạo gió hay chờ đợi bệnh tự thuyên giảm.

Lê Phương