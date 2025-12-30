Bệnh viện Sài Gòn sáp nhập thành Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2

TP HCM hoàn tất sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thành cơ sở 2 với mục tiêu đẩy mạnh cấp cứu ngoại viện và chăm sóc người nước ngoài cùng du khách.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn là một trong những cơ sở y tế lâu đời nhất của TP HCM, hơn 100 năm tuổi, nằm ở vị trí đắc địa - "cái rốn" của thành phố, đối diện chợ Bến Thành. Khu vực này là bộ mặt thành phố, trung tâm văn hóa, du lịch, hoạt động cộng đồng. Do vị trí đặc thù, bệnh viện chủ yếu tiếp nhận cấp cứu và điều trị khách du lịch, người dân làm việc hoặc vui chơi ở khu trung tâm gặp vấn đề sức khỏe. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 600-700 lượt khám chữa bệnh ngoại trú, 80-100 người bệnh nội trú, tỷ lệ người nước ngoài khám bệnh chiếm 10%.

Hồi tháng 10, UBND TP HCM quyết định sáp nhập Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn vào Bệnh viện Nhân dân Gia Đình. Theo lãnh đạo thành phố, đây là một bước đi trong lộ trình tái cấu trúc hệ thống y tế theo hướng đa trung tâm, liên thông chuyên sâu, phù hợp với quy mô siêu đô thị của thành phố. Nhân dân Gia Định là bệnh viện đa khoa hạng một, thuộc Sở Y tế TP HCM, quy mô 1.500 giường bệnh, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 5.000 lượt khám. Theo kết quả xếp hạng chất lượng năm 2025 do Sở công bố hồi tháng 7, đơn vị này đứng thứ hai trong số 165 bệnh viện được đánh giá.

Ngày 30/12, hai bệnh viện công bố sáp nhập. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn từ nay thành Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2, vẫn đặt tại địa chỉ 125 Lê Lợi, phường Bến Thành. Theo quyết định của UBND TP HCM, từ 1/1/2026, bệnh viện Gia Định chính thức vận hành với hai cơ sở khám chữa bệnh hạng một, cùng cấp chuyên sâu, trực thuộc Sở Y tế TP HCM. Hai cơ sở cách nhau khoảng 5 km.

Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn trước ngày sáp nhập. Ảnh: Quỳnh Trần

Phát biểu tại lễ công bố sáp nhập, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết Bệnh viện Sài Gòn (cũ) đã được "nâng tầng" từ bệnh viện tuyến cơ bản lên cấp chuyên sâu. Bệnh viện được định hướng tăng năng lực cấp cứu ngoại viện chuyên sâu và các hình thức điều trị trong ngày, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người nước ngoài trong bối cảnh TP HCM đẩy mạnh du lịch và hội nhập quốc tế.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết quá trình chuẩn bị sáp nhập, hai bệnh viện chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn và mở các phòng khám vệ tinh. Hai nơi cũng phối hợp liên viện cứu sống bệnh nhân ngưng tim ngoại viện ở khu vực trung tâm, đánh dấu bước tiến đưa y tế chuyên sâu về khu lõi đô thị.

Hơn 250 nhân sự của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (cũ) được tiếp nhận toàn bộ về Bệnh viện Gia Định cơ sở 2 là nguồn lực quan trọng cho giai đoạn phát triển mới. "Thay vì quan niệm sáp nhập là '1+1=1', bệnh viện xác định mô hình mới là hai cơ sở y tế chất lượng cao, cùng phát triển chuyên sâu", bác sĩ Hải nói.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 tập trung phát triển hệ thống cấp cứu - hồi sức và mô hình cấp cứu ngoài bệnh viện bằng xe cứu thương hai bánh chuyên dụng, đáp ứng nhanh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, du khách và khu vực lân cận. Bệnh viện cũng xây dựng phương án cấp cứu tại các điểm tập trung đông người như ga metro, chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ và trục đường Lê Lợi, đồng thời đề xuất lắp đặt máy sốc tim tự động tại các vị trí trọng điểm. Chăm sóc sức khỏe người nước ngoài và phát triển du lịch y tế được xác định là một trong những hướng đi trọng tâm thời gian tới.

Lê Phương