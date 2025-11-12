Thoát chết sau ba lần tim ngừng đập

Gia LaiĐang khỏe mạnh, người đàn ông 64 tuổi đau ngực trái dữ dội, sau đó ngừng tuần hoàn ba lần, may mắn được các bác sĩ cứu sống.

Ngày 12/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Gia Lai, cho biết sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, không còn đau ngực hay khó thở, tiếp tục được theo dõi. Trước đó, người bệnh nhập viện trong tình trạng đau ngực trái dữ dội lan lên vai và cánh tay.

Ngay khi vào viện, bệnh nhân đột ngột ngừng tuần hoàn. Êkíp cấp cứu 115 phối hợp cùng bác sĩ hồi sức lập tức sốc điện, ép tim ngoài lồng ngực và hỗ trợ hô hấp, giúp tim ông đập trở lại. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng rung thất, tăng huyết áp, cần can thiệp mạch vành khẩn cấp.

Tuy nhiên, kịch tính xảy ra khi bệnh nhân ngưng tim lần thứ hai trên đường tới phòng can thiệp. Đội ngũ y tế lập tức quay lại phòng cấp cứu, tiếp tục hồi sức tim phổi. Vài phút sau, bệnh nhân có nhịp tim trở lại. Các bác sĩ vừa duy trì hồi sức, vừa vận chuyển người bệnh đến phòng can thiệp mạch để chạy đua với thời gian.

Kết quả chụp mạch vành phát hiện một huyết khối lớn tắc hoàn toàn động mạch, thành mạch bị xơ vữa gây hẹp nặng. Trong lúc các bác sĩ thực hiện thủ thuật, trái tim bệnh nhân ngừng đập lần thứ ba. Một cuộc hội chẩn khẩn cấp tại chỗ giữa các chuyên gia tim mạch, hồi sức và gây mê được tiến hành. Họ phối hợp đồng thời nhiều kỹ thuật như ép tim, sốc điện khẩn trương mở thông mạch vành bị tắc.

Sau 30 phút nghẹt thở, mạch vành được tái thông, tim người bệnh đập mạnh trở lại, bác sĩ đánh giá đây là "cuộc hồi sinh ngoạn mục".

Theo các chuyên gia, nhồi máu cơ tim xảy ra khi mảng xơ vữa trong động mạch vành nứt vỡ, tạo cục máu đông làm tắc nghẽn dòng máu nuôi tim. Tình trạng này dẫn đến hoại tử một phần cơ tim, gây rối loạn nhịp hoặc ngừng tim đột ngột, có thể tử vong nếu không can thiệp kịp thời.

Bác sĩ khuyến cáo những người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc thói quen hút thuốc lá thuộc nhóm nguy cơ cao. Khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như đau thắt ngực trái, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà. Khám tim mạch định kỳ là phương pháp hữu hiệu để phát hiện sớm và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm.

Thúy Quỳnh