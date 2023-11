Thơ tình cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter viết tặng vợ

Cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter viết thơ bày tỏ tình cảm với vợ, ví bà như ánh chớp giữa bầu trời ảm đạm.

Hôm 28/11, trung tâm Carter đăng bài thơ tên Rosalynn do Jimmy viết tặng vợ năm 1995, được xuất bản lúc bà 60 tuổi. Nội dung nói về tình cảm ông dành cho phu nhân, từ ngưỡng mộ bà nhưng bị đối xử lạnh lùng cho đến lúc bà quyết định yêu ông:

"She'd smile, and birds would feel that they no longer had to sing, or it may be I failed to hear their song.

Within a crowd, I'd hope her glance might be for me, but knew that she was shy, and wished to be alone.

I'd pay to sit behind her, blind to what was on the screen, and watch the image flicker upon her hair.

I'd glow when her diminished voice would clear my muddled thoughts, like lightning flashing in a gloomy sky.

The nothing in my soul with her aloof was changed to foolish fullness when she came to be with me.

With shyness gone and hair caressed with gray her smile still makes the birds forget to sing and me to hear their song"

Jimmy Carter và Rosalynn Carter thời trẻ. Ảnh: Jimmy Carter Library

(Nụ cười ấy, làm cho bầy chim quên hót, hoặc có lẽ tôi đã bỏ lỡ khúc ca của chúng.

Trong đám đông, tôi ao ước ánh nhìn của cô ấy hướng về mình, nhưng tôi biết cô ấy nhút nhát và muốn được ở một mình.

Tôi sẵn lòng trả tiền để ngồi đằng sau cô ấy, không quan tâm những gì diễn ra trên màn hình, chỉ để nhìn những hình ảnh lung linh trên mái tóc của cô.

Tôi hạnh phúc khi giọng nói dịu dàng của cô ấy xua tan những suy nghĩ hỗn độn trong tôi, như ánh chớp lóe lên giữa bầu trời ảm đạm

Sự trống rỗng trong tâm hồn tôi khi cô ấy lạnh lùng, đã lấp đầy bởi sự khờ khạo khi cô ấy tới bên

Dù thời gian trôi qua, sự nhút nhát mất đi và mái tóc ngả bạc, nụ cười của cô ấy vẫn khiến cho bầy chim quên hót và tôi chẳng thể nghe thấy khúc ca của chúng)

Cha mẹ cả hai là bạn của nhau nên họ từng gặp lúc nhỏ. Jimmy dần nảy sinh tình cảm với Rosalynn khi học tại Học viện Hải quân Mỹ. Họ kết hôn năm 1946, có bốn người con trai cùng 22 cháu chắt. Theo People, cặp vợ chồng có cuộc hôn nhân lâu nhất trong các tổng thống Mỹ, luôn nương tựa vào nhau lúc khó khăn. Trên Insider, Jimmy cho biết là người vô cùng may mắn khi được vợ chăm sóc, giúp ông duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh trong nhiều năm. Ông nói thêm cưới Rosalynn là quyết định tuyệt vời nhất cuộc đời.

Cựu tổng thống Mỹ và cựu đệ nhất phu nhân năm 2017. Ảnh: People

Sau đợt ốm hồi tháng 2, hiện Jimmy được chăm sóc y tế tại nhà. Ông cũng là cựu tổng thống Mỹ cao tuổi nhất còn sống, 99 tuổi. Hôm 19/11, Rosalynn qua đời ở tuổi 96 tại nhà ở Plains, Georgia. Hồi tháng 5, bà bị chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Theo thông cáo từ trung tâm Carter, bà ra đi thanh thản và có gia đình ở bên.

Hôm 28/11, Jimmy dự lễ tưởng niệm vợ, tổ chức tại nhà thờ Glenn Memorial United Methodist trong khuôn viên đại học Emory. Tổng thống Joe Biden, cựu tổng thống Bill Clinton và tất cả phu nhân tổng thống Mỹ gồm Jill Biden, Melania Trump, Michelle Obama, Hillary Clinton và Laura Bush tham dự buổi lễ.

Jimmy Carter từng là nông dân trồng lạc và trung úy hải quân Mỹ trước khi tham gia chính trường với tư cách đảng viên Dân chủ. Ông giữ chức thống đốc bang Georgia năm 1971-1975 và tổng thống Mỹ năm 1977-1981.

Rosalynn Carter sinh ngày 18/8/1927, là con đầu trong gia đình có bốn con. Năm 13 tuổi, cha qua đời và bà bắt đầu làm việc cùng mẹ - một thợ may quần áo - để kiếm sống.

Thanh Giang