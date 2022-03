'Thợ săn cổ vật' bị cấm chiếu rạp Việt vì 'đường lưỡi bò'

"Thợ săn cổ vật" - phim Tom Holland đóng chính - bị cấm phát hành trong nước do có hình ảnh phi pháp.

Sáng 12/3, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục điện ảnh - cho biết cơ quan chức năng cấm chiếu tác phẩm Uncharted (tên tiếng Việt là Thợ săn cổ vật) vì có cảnh chứa "đường lưỡi bò" (tức đường chín đoạn - do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế).

Quyết định do Hội đồng thẩm định và phân loại phim Quốc gia đưa ra sau buổi duyệt phim gần đây. Trước đó, phim dự kiến ra mắt trong nước vào ngày 18/3.

"Uncharted" là tác phẩm trở lại của Tom Holland sau "Spider-Man 3". Ảnh: Sony Pictures

Nhiều người Việt cho biết tẩy chay phim. Khán giả Thanh Trúc (19 tuổi) nói từng đón chờ Uncharted từ cuối năm ngoái sau cơn sốt Người Nhện, nhưng giờ đã loại phim này khỏi danh sách tác phẩm đáng xem. Trên fanpage Việt của Tom Holland, nhiều bình luận bày tỏ ủng hộ quyết định của cơ quan chức năng khi cấm chiếu Uncharted.

Uncharted dẫn đầu phòng vé khi ra mắt cuối tháng 2 ở Mỹ, nối dài thành công của Tom Holland sau Spider-Man: No Way Home. Phim hiện đạt doanh thu hơn 275 triệu USD. Tác phẩm chuyển thể từ thương hiệu trò chơi điện tử nổi tiếng cùng tên. Kịch bản xoay quanh thợ săn kho báu Nathan Drake (Holland đóng) và cộng sự Sully (Mark Wahlberg) trên hành trình vòng quanh thế giới tìm kiếm các cổ vật. Hai người phải chạy đua với các đối thủ do Antonio Banderas và Tati Gabrielle đóng để tìm kho báu được cất giấu.

Nhiều tác phẩm quốc tế có chứa "đường lưỡi bò" từng bị cơ quan chức năng xử lý. Tháng 12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phạt hành chính nhà phát hành CGV 170 triệu đồng vì Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) - phim hoạt hình có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò". Tác phẩm này được cấp phép, chiếu mười ngày trước khi bị phát hiện có hình ảnh phi pháp và rút khỏi rạp. Một số nhân sự Cục Điện ảnh bị khiển trách vì đã duyệt phim.

Đầu tháng 7/2021, Netflix Việt Nam gỡ sáu tập Pine Gap - series gián điệp - sau khi cơquan chức năng phát hiện phim có hình ảnh phi pháp. tháng 7/2020, phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put your head on my shoulder) bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" trên biển Đông. Sau khi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu rà soát, gỡ bỏ những thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam, Netflix cắt cảnh có hình ảnh vi phạm. Tháng 8/2020, phim Bà ngoại trưởng (Madam Secretary) vi phạm tương tự.

Mai Nhật