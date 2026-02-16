'Thỏ ơi' phá kỷ lục phòng vé trước ngày phim ra rạp

"Thỏ ơi!" của Trấn Thành đạt hơn 12 tỷ đồng nhờ vé đặt trước, dự kiến doanh thu mở màn tốt nhất trong bốn phim Việt chiếu mùng 1 Tết Bính Ngọ.

Phim điện ảnh do Trấn Thành đạo diễn hiện đạt 12,3 tỷ đồng doanh thu bán vé sớm, theo số liệu từ chuyên trang quan sát phòng vé độc lập Box Office Vietnam. Thỏ ơi cũng là tác phẩm duy nhất dán nhãn 18+, được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên, trong số bốn phim Việt ra mắt mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2).

Tối 16/2, đại diện êkíp phim cho biết Thỏ ơi có hơn 130.000 lượt vé đặt trước, con số cao nhất từ trước đến nay ở phòng vé Việt. Thành tích này phá kỷ lục của Bộ tứ báo thủ (129.000 lượt), cũng do Trấn Thành đạo diễn.

Trailer phim "Thỏ ơi" Trailer phim "Thỏ ơi", công chiếu trong nước ngày 17/2 (nhằm ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ). Video: Đoàn làm phim cung cấp

Về doanh thu bán vé sớm, phim của Trấn Thành có khoảng cách đáng kể so với ba phim còn lại, gồm Nhà ba tôi một phòng, Mùi phở và Báu vật trời cho. Xếp ở vị trí thứ hai là Nhà ba tôi một phòng, thu bốn tỷ đồng, phim do Trường Giang đảm nhận đồng thời vai trò đạo diễn, biên kịch, sản xuất và diễn viên chính.

Đứng thứ ba là Mùi phở, có sự tham gia của nghệ sĩ Xuân Hinh, Thu Trang và Quốc Tuấn, với doanh thu 3,3 tỷ đồng. Còn Báu vật trời cho, đánh dấu lần thứ hai Phương Anh Đào đóng cặp Tuấn Trần, hiện ghi nhận 1,1 tỷ đồng tiền vé bán trước.

Trailer "Nhà ba tôi một phòng" Trailer "Nhà ba tôi một phòng". Phim xếp loại K, được phổ biến đến người xem dưới 13 tuổi và có người bảo hộ đi kèm. Video: Đoàn làm phim cung cấp

Ở họp báo công chiếu bộ phim tại TP HCM hôm 12/2, trước câu hỏi liệu nhãn 18+ có khiến Thỏ ơi thu hẹp phạm vi khán giả, Trấn Thành cho biết không sợ bất lợi khi dự án được phân loại độ tuổi. Mai - tác phẩm đầu tiên của anh dán nhãn 18+, từng là phim Việt ăn khách nhất với 520 tỷ đồng, cho đến khi bị Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) phá kỷ lục.

Anh nói: "Khi đã làm phim, tôi muốn làm đến nơi đến chốn, làm sao để khán giả tin vào câu chuyện. Nếu tự giới hạn mình vì những con số thì đó mới là rào cản".

Liên quan đến ý kiến cho rằng một số lời thoại trong phim mang phong cách đường phố, bỗ bã, có thể ảnh hưởng đến khán giả trẻ, Trấn Thành cho biết dự án hướng đến người xem trưởng thành. Ngoài ra, mỗi tác phẩm có nhóm đối tượng riêng, do đó đạo diễn mong phụ huynh cần định hướng để con cái không tiếp cận nội dung chưa phù hợp.

Ca sĩ LyLy lần đầu đóng điện ảnh với phim "Thỏ ơi". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Kịch bản Thỏ ơi kể về Hải Linh (LyLy), một MC talkshow chuyên khai thác những câu chuyện đời tư. Biến cố xảy ra khi Nhật Hạ (rapper Pháo) - cô gái xuất hiện với chiếc mặt nạ thỏ - lên sóng tiết lộ đang yêu một người đàn ông đã có gia đình. Từ đây, Hải Linh nghi ngờ người được nhắc đến có thể là chồng cô, Thế Phong (Vĩnh Đam), một doanh nhân thành đạt.

Bộ phim còn theo chân Hải Lan (ca sĩ Văn Mai Hương), chị gái Hải Linh, khi mối quan hệ giữa cô và Ngọc Sơn (Quốc Anh) rạn nứt vì nghi ngờ có sự xuất hiện của người thứ ba. Trấn Thành góp mặt với vai người đàn ông tên Kim, bạn trai cũ tìm cách nối lại tình cảm với Nhật Hạ.

Quế Chi