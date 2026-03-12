'Thỏ ơi' của Trấn Thành gây tranh cãi

Phim 18+ "Thỏ ơi" (Trấn Thành) bị nhận xét diễn xuất thiếu đồng đều, kịch bản u tối, cái kết gây tranh cãi, dù doanh thu hiện đạt 438 đồng.

* Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Hôm 8/3, Thỏ ơi vượt Bố già, trở thành tác phẩm ăn khách thứ ba của Trấn Thành (sau Mai, Nhà bà Nữ). Dù được đánh giá tích cực ở khâu hình ảnh, góc quay, phim vấp phải nhiều sạn về câu chuyện lẫn diễn xuất.

Phân cảnh Hải Lan (Văn Mai Hương) tranh cãi với chồng - phim dán nhãn 18+ Cảnh tranh cãi của nhân vật Hải Lan (Văn Mai Hương) và chồng (Quốc Anh) ở đầu phim. Tác phẩm phổ biến đến khán giả từ 18 tuổi trở lên. Video: Đoàn phim cung cấp

Kịch bản Thỏ ơi lạm dụng lối thoại ồn ào, tình tiết giật gân. Ở dự án thứ năm, Trấn Thành khai thác chủ đề mặt tối hôn nhân, mối quan hệ tình cảm độc hại. Phim xoay quanh Hải Linh (LyLy) - MC của talkshow nổi tiếng Chị Bờ Vai. Trong chương trình, cô lắng nghe chia sẻ của khách mời giấu mặt và đưa ra lời khuyên. Một cô gái tên Nhật Hạ (Pháo) chia sẻ chuyện cá nhân trên show, cho biết đang quen một người có gia đình. Hải Linh nghi ngờ chồng cô - Thế Phong (Vĩnh Đam), đồng thời bị cuốn vào những bí mật vượt tầm kiểm soát.

Tuyết Tùng - cây bút mảng điện ảnh ở TP HCM - cho rằng phim có nhiều chi tiết lên gân, được kịch tính hóa để đẩy cao trào. Theo anh, đa số nhân vật nói những lời sáo rỗng, hoa mỹ, chưa kết nối được cảm xúc với số đông khán giả. "Chẳng hạn, MC Hải Linh được khoác một cái áo quá rộng. Đây là nhân vật được xây dựng hình tượng cứng rắn, mạnh mẽ nhưng khi lên talkshow, cô không có câu nào đủ 'bén', cho thấy sự trải đời hoặc có độ điềm đạm trong tính cách", anh nhận xét.

Tác phẩm thiếu những lời thoại đắt giá, thể hiện dấu ấn biên kịch của Trấn Thành như những phim trước đó. Mùa Tết 2024, nhiều câu nói trong Mai từng gây ấn tượng cho người xem, chẳng hạn "Đừng tìm người chín chắn để yêu, cứ yêu đi rồi nó sẽ chín chắn", "Thấy không, đâu có ai sống thiếu ai mà chết đâu?". Hay ở Bố già (2021), nhiều người từng xúc động với câu hỏi Quắn (Tuấn Trần) dành cho khán giả: "Lần cuối mọi người chụp hình với ba của mình là lúc nào?".

Phân cảnh TikToker Chị Phiến đóng cùng Trấn Thành trong "Thỏ ơi" Phân cảnh TikToker Khuyến Dương đóng cùng Trấn Thành (vai Trần Kim) trong "Thỏ ơi". Video: Đoàn phim cung cấp

Kết phim nhuốm màu u tối, không giải quyết triệt để các khúc mắc bày ra trước đó. Ở cảnh cuối, Nhật Hạ đến nhà vợ chồng Hải Linh - Thế Phong, họ đối chất về mâu thuẫn tình tay ba. Trần Kim (Trấn Thành) - bạn trai cũ của Nhật Hạ - xuất hiện, dẫn đến màn trả thù đậm tính bạo lực. Phân cảnh gợi nhớ một số phim kinh điển cùng thể loại thriller, tuy nhiên tạo cảm giác thiếu hợp lý. Nhiều khán giả đặt câu hỏi: Liệu cái kết có mang tính "tẩy trắng" cho lỗi lầm của các nhân vật, người gây nên bi kịch có đáng được bỏ qua.

Dàn diễn viên kém đồng đều, nhân vật thiếu chiều sâu cũng là một trong những điểm trừ. Tác phẩm quy tụ phần lớn gương mặt không chuyên, chỉ có Quốc Anh từng hợp tác với Trấn Thành trong Bộ tứ báo thủ. Các tên tuổi còn lại như ca sĩ LyLy, Pháo, Văn Mai Hương chưa từng đóng điện ảnh, nam chính Vĩnh Đam là người mẫu kiêm TikToker.

Dương Bình Nguyên - tác giả nhiều sách văn học - đánh giá các nhân vật trong phim còn nhạt nhòa. Ví dụ, vai Thế Phong cần có sự phức tạp, đa chiều, đứng giữa ranh giới chính - phản diện, song cách thể hiện của Vĩnh Đam còn chung chung, thiếu sự phân hóa. Vai Nhật Hạ được xây dựng như trung tâm của những cú "twist", nhưng càng về cuối, cô chỉ biết gào khóc, thiếu diễn tiến tâm lý. Theo anh, CEO Hải Lan (Văn Mai Hương) là vai hiếm hoi tạo được khác biệt nhờ khả năng bộc bạch tổn thương bằng ánh mắt, giọng thoại.

Phần âm nhạc của Thỏ ơi kém thu hút so với các phim trước của Trấn Thành. Ca khúc Giữ anh em cũng làm không xong do LyLy sáng tác và trình bày. Nhiều người cho rằng phần ca từ thiếu đặc sắc, không gợi sự day dứt, tiếc nuối. Sau hai tuần ra mắt, MV đạt gần một triệu lượt xem trên YouTube, chưa tạo được dấu ấn như Sau lời từ khước - nhạc phim Mai do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện, hay Dù cho tận thế (Erik) trong Bộ tứ báo thủ.

Ca khúc "Giữ anh em cũng làm không" do LyLy thể hiện Ca khúc "Giữ anh em cũng làm không" do LyLy thể hiện. Video: Đoàn phim cung cấp

Trấn Thành nói ghi nhận những ý kiến phê bình phim. Với cái kết bị nhận xét tiêu cực, anh cho biết chỉ kể câu chuyện, còn cách tiếp nhận tùy thuộc vào bộ lọc, "sức đề kháng" của mỗi người. Theo anh, phim được làm ra không chỉ để mọi người học theo mà còn như một lời răn đe để né tránh cái xấu. "Tôi luôn làm phim với mục đích chữa lành, gieo yêu thương, hướng tới sự đồng cảm", đạo diễn nói.

Về phần thoại ồn ào, anh quan niệm chuyện nói bậy hay dùng ngôn ngữ đời thường không thể chỉ nhìn theo hướng tiêu cực. Theo Trấn Thành, với nhiều người, đó là cách biểu đạt cảm xúc. "Có những người nói như vậy nhưng không mang ý xúc phạm, đơn giản đó là thói quen, là một phần của văn hóa bình dân. Trong phim, tôi sử dụng ngôn ngữ phù hợp với nhân vật và bối cảnh, bởi đề cao sự chân thật, thay vì làm mọi thứ đẹp đẽ một cách khiên cưỡng", anh cho biết.

Đạo diễn Trấn Thành tiếp tục thắng lớn với phim "Thỏ ơi". Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trấn Thành tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, 39 tuổi, là diễn viên, người dẫn chương trình, nhà làm phim. Năm 2021, anh gây tiếng vang khi làm phim điện ảnh đầu tay Bố già, đoạt nhiều giải thưởng trong nước như Bông Sen Vàng, Cánh Diều Vàng. Năm 2023, anh phát hành Nhà bà Nữ, tác phẩm đầu tiên tự đạo diễn, đạt doanh thu cao nhất mọi thời tại phòng vé trong nước khi đó.

Đầu năm 2024, phim Mai của anh trở thành phim Việt ăn khách nhất với 520 tỷ đồng, cho đến khi bị Mưa đỏ (đạo diễn Đặng Thái Huyền) phá kỷ lục. Dịp Tết Ất Tỵ, Bộ tứ báo thủ thu về hơn 300 tỷ đồng, là một trong những phim Việt doanh thu cao nhất năm.

Tam Kỳ