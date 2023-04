Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố diệt thủ lĩnh tối cao IS

Tổng thống Erdogan nói rằng tình báo nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh tối cao IS Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi trong chiến dịch tại Syria.

"Người này bị tiêu diệt trong chiến dịch do Tổ chức Tình báo Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành ở Syria hôm 29/4", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 30/4, khi đề cập đến Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi, thủ lĩnh tối cao của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ông Erdogan nói rằng tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã truy đuổi al-Qurashi từ lâu, nhưng không công bố thêm thông tin về chiến dịch này.

Hình ảnh được cho là Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi khi được bổ nhiệm tháng 11/2022. Ảnh: Jamestown Foundation

Nguồn tin an ninh tại Syria tiết lộ cuộc đột kích diễn ra tại thị trấn miền bắc Jandaris, hiện do các nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Một cư dân địa phương nói rằng giao tranh diễn ra ở ngoại ô Jandaris trong khoảng một tiếng lúc nửa đêm, kết thúc bằng một tiếng nổ lớn. Khu vực sau đó bị lực lượng an ninh phong tỏa để ngăn người dân tiếp cận hiện trường.

Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi là thủ lĩnh tối cao thứ tư của IS, được bổ nhiệm hồi tháng 11/2022 sau cái chết của người tiền nhiệm Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi.

IS từng kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Syria, Iraq với khoảng 10 triệu dân và tuyên bố thành lập quốc gia Hồi giáo riêng. Tuy nhiên, nhóm khủng bố này đã hứng chịu nhiều thất bại liên tiếp trước các chiến dịch riêng rẽ của liên quân do Mỹ dẫn đầu và quân đội Syria được Nga hậu thuẫn.

Kể từ khi mất thành trì cuối cùng tại vùng sa mạc ở miền đông Syria hồi tháng 3/2019, tàn quân IS rút vào ẩn náu trong sa mạc, thỉnh thoảng tiến hành tập kích nhằm vào lực lượng người Kurd và chính quyền Syria. Hầu hết cuộc tấn công có quy mô nhỏ lẻ, nhằm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở dầu khí ở những vùng hẻo lánh.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho biết những kẻ cực đoan, bao gồm hàng nghìn tay súng rải rác khắp các nhánh ở châu Phi, Trung Đông, Trung Á và các nơi khác, vẫn là mối đe dọa.

Vũ Anh (Theo Reuters)