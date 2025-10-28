Thổ Nhĩ Kỳ chi gần 11 tỷ USD mua 20 tiêm kích của Anh

Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận gần 11 tỷ USD để mua 20 tiêm kích Typhoon, thương vụ được Anh mô tả là "lớn nhất trong một thế hệ".

"Đây là thương vụ rất quan trọng vì nó mang lại đơn hàng trị giá 8 tỷ bảng (gần 11 tỷ USD) và khoảng 20.000 việc làm cho nước Anh", Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố hôm 27/10, sau khi ký thỏa thuận bán 20 tiêm kích đa năng Typhoon cho Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 10 năm tới.

Lễ ký được tổ chức sau khi Thủ tướng Starmer gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara. Thủ tướng Starmer khẳng định thỏa thuận sẽ giúp tăng cường an ninh cho toàn khối NATO, thêm rằng hợp đồng có điều khoản cho phép Thổ Nhĩ Kỳ mua thêm chiến đấu cơ Typhoon trong tương lai.

Bộ Quốc phòng Anh mô tả đây là thương vụ "lớn nhất trong một thế hệ", giúp Thổ Nhĩ Kỳ nâng cao năng lực tác chiến và củng cố sức mạnh của NATO tại "khu vực quan trọng".

Thủ tướng Starmer (giữa) và các quân nhân Anh đứng trước tiêm kích Typhoon tại căn cứ ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 27/10. Ảnh: AP

Tổng thống Erdogan cho biết đây là "biểu tượng mới về quan hệ chiến lược" với Anh, đồng thời cảm ơn Đức, Italy và Tây Ban Nha, những nước cùng tham gia phát triển tiêm kích Typhoon và có quyền phủ quyết thương vụ.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 3 chiếc Typhoon của không quân Anh đã tới nước này trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Starmer và đáp xuống căn cứ không quân gần thủ đô Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách hiện đại hóa lực lượng không quân và có ý định mua tổng cộng 40 chiến đấu cơ Typhoon. Thổ Nhĩ Kỳ chuyển hướng sang tiêm kích châu Âu sau khi bị Mỹ loại khỏi chương trình tiêm kích tàng hình F-35 vào năm 2019 vì mua hệ thống phòng không S-400 Nga.

Nỗ lực đàm phán hợp đồng đạt triển sau khi Đức hồi tháng 7 phê duyệt thương vụ. Berlin trước đó phản đối bán tiêm kích Typhoon cho Ankara, chủ yếu do quan điểm cứng rắn của Thổ Nhĩ Kỳ về xung đột tại Dải Gaza.

Tiêm kích Typhoon Anh bay trình diễn tại triển lãm hàng không ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 21/9. Ảnh: AFP

Tổng thống Erdogan tuần trước gặp Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ở Doha, giữa lúc xuất hiện thông tin Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét khả năng mua một số máy bay Typhoon trong biên chế không quân Qatar.

Eurofighter Typhoon là tiêm kích đa năng hai động cơ ra mắt vào năm 2001, do Anh, Đức, Italy và Tây Ban Nha hợp tác phát triển. Tổng cộng 616 chiếc đã xuất xưởng, gồm 7 nguyên mẫu và 609 máy bay sản xuất loạt. Giá mỗi phi cơ Typhoon dao động trong khoảng 110-165 triệu USD, tùy biến thể và gói bảo dưỡng đi kèm.

Phạm Giang (Theo AFP)