Thịt gà chín để tủ lạnh bao lâu là an toàn?

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo người dân chỉ cất giữ thịt gà chín trong ngăn mát tủ lạnh tối đa 3-4 ngày để phòng tránh ngộ độc.

Thói quen tích trữ thức ăn thừa quá mốc thời gian này ở nhiệt độ trên 4 độ C sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi, gây biến chất thực phẩm và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh môi trường điện lạnh không tiêu diệt vi sinh vật mà chỉ làm chậm quá trình phát triển của chúng. Mọi món gà từ luộc, nướng, quay đến hầm đều chung một "cửa sổ vàng" 3-4 ngày an toàn. Vượt quá ngưỡng này, các chủng vi khuẩn gây ngộ độc phổ biến như Salmonella, Campylobacter hay Clostridium perfringens sẽ bùng phát mạnh mẽ. CDC cảnh báo mầm bệnh nhiều khi không làm thay đổi mùi vị thực phẩm, do đó người tiêu dùng phải dứt khoát vứt bỏ thức ăn thừa khi quá hạn thay vì nếm thử.

Để chặn đứng đà sinh sôi của vi khuẩn, các gia đình cần cho món ăn vào tủ lạnh trong vòng hai giờ sau khi nấu, hoặc rút ngắn xuống một giờ nếu thời tiết oi bức vượt 32 độ C. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyên người dân chia nhỏ thịt gà vào các hộp kín hơi nhằm hạ nhiệt nhanh, giữ nguyên độ ẩm và ngăn nhiễm khuẩn chéo. Bạn cũng cần lập tức vứt bỏ thực phẩm khi phát hiện mùi chua hôi, kết cấu thịt nhớt dính hoặc màu sắc ngả xám xỉn, hơi xanh.

Nếu muốn kéo dài thời gian sử dụng từ hai đến sáu tháng, gia đình nên chuyển món ăn lên ngăn đông nhằm ép vi khuẩn ngừng hoạt động. Tuy nhiên, trước khi dùng bữa, người nấu bắt buộc hâm nóng thực phẩm đến khi nhiệt độ lõi đạt 74 độ C để tiêu diệt triệt để mọi mầm bệnh. Việc tuân thủ nghiêm ngặt thời hạn bảo quản và quy tắc hâm nóng sẽ giúp cộng đồng cắt giảm tối đa nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm qua đường ăn uống mỗi năm.

Ảnh minh họa: Kitchenany

Bình Minh (Theo Times of India)