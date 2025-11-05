Thịt gà chín để được bao lâu trong tủ lạnh?

Để bảo quản thịt gà đã nấu chín trong tủ lạnh một cách an toàn và giữ được hương vị, thời gian lý tưởng phụ thuộc chủ yếu vào nhiệt độ.

Theo giáo sư Donald Schaffner, Anh, nếu tủ lạnh duy trì nhiệt độ ổn định từ 4 độ C trở xuống, bạn có thể bảo quản thịt gà an toàn trong tối đa 7 ngày. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng và độ ngon tốt nhất, nhiều người khuyên nên sử dụng trong vòng 3-4 ngày. Nếu bạn không chắc chắn về nhiệt độ tủ lạnh của mình, đây là mốc thời gian an toàn nên tuân thủ.

Dù quá trình nấu nướng đã tiêu diệt phần lớn vi khuẩn, một số vẫn có thể tồn tại và phát triển theo thời gian. Vì vậy, việc nhận biết thịt gà hỏng là rất quan trọng. Hãy vứt bỏ ngay nếu thịt có mùi chua, vị lạ, bề mặt bị nhớt hoặc màu sắc xỉn đi. Đôi khi những dấu hiệu này không rõ ràng, nên nếu có bất kỳ nghi ngờ nào, tốt nhất là không nên ăn.

Minh họa thịt gà đã nấu chín. Ảnh: Bùi Thủy

Để bảo quản thịt gà được lâu và an toàn hơn, hãy cho vào hộp kín và đặt ở kệ trên cùng của tủ lạnh nhằm tránh lây nhiễm chéo từ thực phẩm sống.

Nếu bạn không có kế hoạch ăn trong vòng 3-4 ngày, hãy đưa gà vào ngăn đá càng sớm càng tốt để bảo toàn chất lượng. Khi cần dùng, cách rã đông tốt nhất là để trong ngăn mát tủ lạnh.

Nếu bạn dùng lò vi sóng để rã đông, hãy ăn ngay sau đó và tuyệt đối không để thịt ở nhiệt độ phòng, vì đây là môi trường lý tưởng (từ 5 độ C đến 57 độ C) cho vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng.

Khi hâm nóng, bạn có thể thêm một chút nước và đậy nắp để giữ thịt mềm. Đối với các nhóm nhạy cảm như phụ nữ mang thai, người lớn tuổi hoặc người có hệ miễn dịch yếu, cần đảm bảo hâm nóng thịt đến nhiệt độ 74°C để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Hương Giang (Theo Martha Stewart)