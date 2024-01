Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang: 'Đồng Nai không còn băng nhóm xã hội đen'

Theo Giám đốc Công an Đồng Nai, sau nhiều đợt cảnh sát đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều vụ án, hiện địa bàn không còn băng nhóm xã hội đen.

Thông tin được thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an Đồng Nai, nói tại buổi họp báo về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024, chiều 3/1.

Đồng Nai có số lượng án đứng top 5 của cả nước. Trong năm qua công an tỉnh đã đồng loạt ra quân 4 đợt trấn áp tội phạm, giúp tình hình tội phạm giảm 36,6 % so với năm 2022. "Chúng tôi đã triệt phá nhiều chuyên án, vụ án lớn; làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm từ đơn giản đến phức tạp, không để hình thành phát sinh tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen", ông Quang cho biết thêm.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang thông tin về tình hình an ninh trật tự tại Đồng Nai, chiều 3/1. Ảnh: Phước Tuấn

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành Công an tỉnh Đồng Nai cũng thẳng thắn nhìn nhận, địa bàn có vị thế chiến lược quan trọng về kinh tế xã hội, nên thời gian tới vẫn tiềm tàng việc các băng nhóm xuất hiện trở lại. Ngoài ra, đại công trường dự án sân bay Long Thành sẽ thi công rầm rộ từ năm nay, dự kiến có hàng chục nghìn công nhân đến làm việc, nên nhiều loại tội phạm có thể phát sinh như ma túy, trộm cắp, mại dâm... khiến tình hình an ninh trật tự sẽ phức tạp.

"Hiện, chúng tôi đã thành lập Đồn Công an sân bay Long Thành để đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực thi công dự án cũng như khi sân bay đi vào hoạt động", ông Quang nói.

Về tội phạm kinh tế, tham nhũng, trong năm qua công an tỉnh đã điều tra nhiều sai phạm về tài chính, bất động sản, đăng kiểm xe cơ giới, đào tạo dạy nghề, sát hạch lái xe, trục lợi bảo hiểm y tế, xã hội... Đối với vụ án 488 căn biệt thự xây trái phép (thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo) và một số vụ án trọng điểm khác, Giám đốc Công an Đồng Nai cho biết đang mở rộng điều tra, xử lý triệt để trên quan điểm "không có vùng cấm".

Năm 2023, công an tỉnh đã điều tra, khám phá gần 1.900 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 67%; bắt và xử lý hơn 4.150 người. Trong đó, cơ quan điều tra đã điều tra làm rõ gần 1.600 vụ phạm pháp hình sự, 360 vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, đạt tỷ lệ hơn 92 %.

Bộ Công an mới đây đã ghi nhận các thành tích xuất sắc, tặng thưởng danh hiệu thi đua cho Công an Đồng Nai. Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cũng được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng nhất vì đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

Phước Tuấn