Thiếu phụ tùng, tiêm kích F-35 Anh lại mắc kẹt ở nước ngoài

Tiêm kích F-35B Anh đã nằm ở sân bay Nhật Bản 4 ngày do phải chờ linh kiện để sửa chữa, chưa rõ thời điểm có thể cất cánh.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 14/8 cho biết tiêm kích tàng hình F-35B nước này vẫn nằm tại sân bay Kagoshima ở tây nam Nhật Bản, 4 ngày sau khi phải hạ cánh khẩn cấp xuống đây do gặp trục trặc kỹ thuật.

Cơ quan này không tiết lộ thông tin về trục trặc, song khẳng định nó hoàn toàn khác với vấn đề buộc tiêm kích F-35B hạ cánh khẩn xuống sân bay Ấn Độ hồi tháng 6 và mắc kẹt ở đó hơn một tháng.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, tiêm kích F-35B nằm tại Nhật Bản đã được các kỹ sư nước này kiểm tra, đang chờ linh kiện thay thế để sửa chữa. Hình ảnh do truyền thông Nhật Bản công bố trước đó cho thấy chiến đấu cơ Anh không có dấu hiệu hư hại ở bên ngoài.

Chưa rõ khi nào máy bay F-35B Anh có thể cất cánh để trở về tàu sân bay HMS Prince of Wales.

Tiêm kích F-35B Anh tại sân bay Kagoshima của Nhật Bản hôm 10/8. Ảnh: X/acct_of_master

Hai tiêm kích gặp trục trặc đều thuộc biên chế tàu sân bay HMS Prince of Wales đang làm nhiệm vụ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Thomas Newdick, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, nhận định các sự cố với tiêm kích F-35B Anh "không phải điều bất thường" trong hoạt động tác chiến của tàu sân bay.

"Hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay trên đất liền nhằm phòng ngừa bất trắc là lựa chọn an toàn nhất khi làm nhiệm vụ ở những vùng biển gần bờ. Hàng loạt yếu tố về kỹ thuật, con người và vận hành khiến nỗ lực quay trở lại tàu sân bay trở nên rủi ro hơn nhiều", Newdick cho hay.

F-35B là phiên bản được phát triển cho thủy quân lục chiến Mỹ, nổi bật nhờ khả năng cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL), cho phép nó hoạt động trên các tàu đổ bộ có sàn đáp nhỏ hơn tàu sân bay thông thường. Tuy nhiên, hệ thống STOVL cồng kềnh khiến F-35B có tầm hoạt động và khả năng cơ động thua kém biến thể F-35A không quân và F-35C hải quân.

Tính đến tháng 11/2023, đã có ít nhất 16 tiêm kích F-35B của Mỹ và đồng minh gặp nạn, trong đó nhiều chiếc bị phá hủy hoàn toàn.

Theo kế hoạch ban đầu, Anh dự kiến mua 150 tiêm kích F-35B, song sau đó giảm xuống 138 chiếc. Không quân Anh đã tiếp nhận 39 máy bay, trong đó một chiếc rơi ở Địa Trung Hải hồi năm 2021, dường như do động cơ hút phải tấm che mưa bằng nhựa và mất lực đẩy khi cất cánh.

