Thiếu nữ viêm nhiễm vùng kín do quan hệ tình dục không an toàn

Hà NộiThiếu nữ 17 tuổi bị viêm nhiễm vùng kín, chảy mủ, đau buốt do quan hệ tình dục nhiều lần nhưng chưa từng dùng bao cao su.

Ngày 24/3, bác sĩ Phan Chí Thành, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết bệnh nhân chia sẻ quan hệ tình dục từ năm lớp 8, không nhớ bao nhiêu lần và chưa từng dùng bao su vì nghĩ "không cần thiết".

Hiện bệnh nhân viêm âm đạo nặng, chảy mủ, chưa rõ bệnh lý. Bác sĩ nghi bệnh lậu, chỉ định xét nghiệm chuyên sâu để thăm dò toàn bộ bệnh lý có thể lây qua đường tình dục.

"Các bệnh lây qua đường tình dục đều nguy hiểm, nếu để sót sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, nhất là ảnh hưởng khả năng sinh sản sau này", bác sĩ nói. Virus có thể gây viêm ngược dòng lên phía trên, làm tổn thương hoặc phá hủy hoàn toàn buồng trứng dẫn đến vô sinh, hiếm muộn.

Quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên hiện nay khá phổ biến. Bác sĩ cho rằng phụ huynh cần chấp nhận thực tế này, quan trọng là giáo dục con cái về quan hệ tình dục an toàn và cách bảo vệ bản thân trong những mối quan hệ xã hội.

Theo nghiên cứu về hành vi sức khỏe học sinh do Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thực hiện, trong 6 năm tỷ lệ quan hệ tình dục lần đầu trước 14 tuổi tăng gấp hai lần, từ 1,45% năm 2013 lên 3,51% năm 2019. Trong số học sinh từng quan hệ tình dục, hơn 42% có sử dụng bao cao su và 44% sử dụng các phương pháp ngừa thai khác, tỷ lệ này thấp hơn so với năm 2013.

Quan hệ tình dục sớm để lại hệ lụy với sức khỏe và tinh thần. Trẻ có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, vô sinh, hiếm muộn, mang thai ngoài ý muốn.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, người lớn cần tuyên truyền, giáo dục và thẳng thắn chia sẻ cho các con về chuyện tình yêu, tình dục an toàn, chứ không nên nói giảm, nói tránh hay nói một cách trừu tượng. Nhà trường cũng gần gũi, quan tâm giáo dục giới tính cho trẻ.

Thùy An