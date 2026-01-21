Thiếu niên Nga thiệt mạng khi trèo vào trong xe tăng trưng bày

Một thiếu niên 16 tuổi trèo vào trong xe tăng trưng bày ở triển lãm quân sự tại Cộng hòa Sakha thuộc Nga và bị một bộ phận chuyển động đè chết.

Yevgeny Grigoryev, thị trưởng thành phố thủ phủ Yakutsk của Cộng hòa Sakha thuộc Nga, cho biết một "sự cố bi thảm" đã xảy ra tại triển lãm thiết bị quân sự ở công viên đa phương tiện "Nước Nga - Lịch sử của tôi" hôm 20/1, khiến một học sinh 16 tuổi người địa phương thiệt mạng.

"Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy đứa trẻ đã bị một bộ phận chuyển động bằng thép của xe tăng đè chết", ông cho biết. Hiện chưa rõ bộ phận nào bên trong xe tăng gây ra tai nạn, nhưng các thiết bị chuyển động này thường liên quan tới tháp pháo.

Quan chức này khuyến cáo phụ huynh không để con cái chơi đùa xung quanh "những hiện vật có khả năng gây nguy hiểm" tại triển lãm, thêm rằng sẽ rà soát lại công tác đảm bảo an toàn tại các sự kiện công cộng.

Xe tăng trong vụ tai nạn khiến một thiếu niên thiệt mạng ở Yakutsk hôm 20/1. Ảnh: Văn phòng công tố Cộng hòa Sakha

Văn phòng công tố cấp vùng cho biết cậu bé đã chui vào trong xe tăng qua cửa thoát hiểm phía dưới và bị một bộ phận rơi đè lên người. Theo truyền thông Nga, nạn nhân nhiều khả năng đã tìm cách tháo giá đỡ nòng pháo, khiến bộ phận này sập xuống.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga cũng khởi tố vụ án về nghi vấn gây chết người do bất cẩn, đồng thời ra lệnh tiến hành các giám định pháp y.

Triển lãm thiết bị quân sự tại công viên "Nước Nga - Lịch sử của tôi" diễn ra từ tháng 11/2025. Trong số các khí tài được trưng bày có thiết bị mà quân đội Nga tịch thu được trong chiến dịch tại Ukraine, như thiết giáp M2 Bradley do Mỹ sản xuất và xe bọc thép chở quân. Không rõ xe tăng trong sự cố là mẫu nào.

Theo giám đốc công viên, Yakutsk hiện là nơi duy nhất ngoài thủ đô Moskva có khu trưng bày dài hạn các chiến lợi phẩm thu được trong chiến dịch tại Ukraine.

Phạm Giang (Theo Moscow Times, Izvestia)