TP HCM thiếu máu để truyền

Sở Y tế TP HCM kêu gọi người dân hiến máu tình nguyện do nhu cầu truyền máu tăng cao, kho dự trữ máu đang cạn dần.

Ngày 7/8, Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng cho biết lượng máu hiến tại thành phố thời gian qua sụt giảm, ảnh hưởng khả năng dự trữ và cung cấp máu phục vụ điều trị. Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM ghi nhận nếu không tăng máu lượng hiến trong tháng 8 đến cuối năm, lượng máu tiếp nhận chỉ có thể đáp ứng khoảng 70-80% nhu cầu điều trị tại các bệnh viện.

Cụ thể, trong tháng 7, lịch tiếp nhận máu hiến dự kiến là 27.560 túi, song thực tế thu được 25.034 túi, giảm 2.526 túi so với kế hoạch. Trong khi đó, lượng máu cấp phát các bệnh viện để truyền là 27.607 túi. Hệ quả là kho dự trữ máu của thành phố giảm từ 9.427 túi (ngày 1/7) xuống còn 6.713 túi (ngày 31/7).

Hiến máu tình nguyện tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sở Y tế TP HCM kêu gọi các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo nguồn máu điều trị an toàn, liên tục, không bị gián đoạn trong giai đoạn sắp xếp lại hệ thống. UBND phường, xã, đặc khu khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, phối hợp Hội Chữ thập đỏ TP HCM đẩy mạnh vận động người dân hiến máu tình nguyện.

Bệnh viện Truyền máu Huyết học phối hợp Trung tâm Truyền máu Huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy đảm bảo nguồn cung máu. Hiện, Trung tâm truyền máu thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục đảm nhiệm vai trò đầu mối cung ứng máu và các chế phẩm máu cho các cơ sở y tế khu vực 2 và khu vực 3 (Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đến hết ngày 31/12.

Người dân có thể hiến máu tại Ngân hàng máu Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM số 118 Hồng Bàng, phường Chợ Lớn và điểm vệ tinh ở Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, 24 Nguyễn Thị Diệu, phường Xuân Hòa, hoặc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM tại 106 Thiên Phước, phường Tân Hòa và điểm cố định ở 466 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ.

Lê Phương