'Thiếu gia' miền Tây hầu toà vì bắn chết trùm giang hồ

Long AnTô Nhựt Khanh, con trai của gia đình sở hữu hàng loạt cơ sở kinh doanh, cùng đồng phạm bị xét xử sau hai năm bắn chết trùm giang hồ.

Ngày 3/8, TAND tỉnh Long An xét xử Tô Nhựt Khanh, Lê Thanh Phúc, Trần Trung Thành (cùng 29 tuổi) về tội Giết người theo khoản 1 Điều 123 BLHS - khung hình phạt cao nhất là tử hình; và tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Phạm Huỳnh Phúc Thiện, 19 tuổi; Tô Phước Lộc, 20 tuổi, bị truy tố tội Che giấu tội phạm. Võ Tuấn Vũ, 23 tuổi, bị cáo buộc tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Không tố giác tội phạm.

Tô Nhựt Khanh (giữa) tại phiên tòa bị hoãn hôm 7/6. Ảnh: Hoàng Nam

Khanh còn trẻ, song được xem là đại ca giang hồ khu vực Tiền Giang. Gia đình và cá nhân anh ta sở hữu nhiều cửa hàng kinh doanh, cho thuê ôtô... Khanh sưu tầm nhiều số điện thoại, biển số xe đẹp; thu nhận nhiều tay giang hồ vào công ty gia đình mình làm việc, chủ yếu để phô trương thanh thế.

Theo cáo trạng, tháng 3/2019 đến tháng 2/2020, Khanh đặt mua trên mạng 4 khẩu súng hoa cải tự chế, 2 khẩu súng dạng Rulo, 33 viên đạn cùng nhiều công cụ hỗ trợ như: khóa số 8, súng bắn điện, bình xịt hơi cay... để sử dụng.

Quá trình làm ăn, nhóm Khanh thường xảy ra mâu thuẫn với nhóm ông Đào Quốc Liêu (46 tuổi, tay anh chị có tiếng ở Tiền Giang). Sau nhiều lần bị nhóm Liêu bắn và chém gây thương tích, Khanh quyết trả thù.

Khoảng 17h30 ngày 30/4/2020, Thiện chở Khanh mang súng hoa cải tự chế đi bắn Đào Quốc Thịnh (con trai ông Liêu) gây thương tích 25%. Đến ngày 24/6/2020, đàn em của Khanh là Nguyễn Văn Công Minh Quốc bị nhóm ông Liêu chém gây thương tích 52%. Hay tin, Khanh đưa súng cho Trần Trung Thành, yêu cầu tìm bắn Liêu.

Trưa 25/7/2020, Khanh thấy Liêu chạy ngang nhà mình trên quốc lộ 1 liền báo cho đàn em. Thành và Phúc sau đó chở nhau bằng xe máy đuổi theo, hướng về tỉnh Long An. Vừa qua cầu Tân Hương (khoảng 300 m nữa đến địa phận tỉnh Long An), thấy ông Liêu phía trước, Thành bảo Phúc chạy xe máy áp sát rồi rút súng bắn vào bụng ông này. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Đám tang ông Liêu, hàng trăm người đã đưa quan tài diễu hành nhiều tuyến đường. Khi họ đến TP Mỹ Tho bị công an buộc quay về huyện Châu Thành.

Tô Nhựt Khanh lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Về phần Phúc và Thành, gây án xong bộ đôi tẩu thoát về hướng Sài Gòn, ném bỏ súng. Thiện, Lộc và Vũ dù biết Khanh, Thành, Phúc bắn chết ông Liêu nhưng không tố giác.

Công an tỉnh Long An xác lập chuyên án, phối hợp Cục cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) và Công an tỉnh Tiền Giang lần theo dấu vết các nghi can qua nhiều tỉnh thành, lần lượt bắt Khanh và các đàn em. Nhà chức trách thu giữ 4 súng tự chế dạng rulo bắn đạn thể thao quốc phòng, 2 súng tự chế bắn đạn hoa cải, súng điện, 4 thanh kiếm, 2 dao xếp, bình xịt hơi cay, còng số 8.

Vụ án từng được đưa ra xét xử hai lần nhưng bị hoãn do luật sư của Khanh vắng mặt, bị cáo Tô Phước Lộc đang thi hành án tại nhà tạm giữ Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang), người có quyền, nghĩa vụ liên quan là Nguyễn Văn Công Minh Quốc cũng đang chấp hành án tại Trại giam Phước Hòa (Tiền Giang) chưa thể trích xuất.

Nam An