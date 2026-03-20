'Thiếu gia' bị phạt 17 năm tù vì rủ bạn cướp 2,2 triệu USD từ mẹ

Tây NinhPhạm Lý Phương bị xác định có hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của người khác... trong vụ rủ nhóm bạn "xã hội" cướp 2,2 triệu USD.

Chiều 20/3, Phương, 35 tuổi, bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 17 năm tù về tội Cướp tài sản.

Cùng tội danh, kẻ "lật kèo" nẫng tay trên toàn bộ hơn 2,2 triệu USD (khoảng 56 tỷ đồng) cướp được - bị cáo Đào Xuân Lộc, 35 tuổi, và hai đồng phạm Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Tuấn Anh bị phạt 16-18 năm tù.

Liên quan vụ án, Lê Nguyên Bình, 38 tuổi, lĩnh 9 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Che giấu tội phạm; Lò Việt Chung, 33 tuổi, lĩnh 1 năm tù về tội Che giấu tội phạm.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây mất an ninh trật tự, xâm phạm tài sản hợp pháp của người khác. Tại tòa, các bị cáo cũng thừa nhận hành vi, thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan. Trong vụ án này, dù Phương không được chia tiền nhưng là người khởi xướng, chủ mưu.

HĐXX cũng tuyên hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 2,2 triệu USD cho nạn nhân.

Lê Nguyên Bình và Phạm Lý Phương bị cảnh sát dẫn giải ra xe sau phiên xử. Ảnh: Hoàng Nam

Theo cáo trạng, Phạm Lý Phương sống với mẹ ruột là bà Lý Thị Hoa tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Do nợ nần, biết mẹ sắp nhận hộ 2,2 triệu USD để giao cho người khác, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt, rủ Lộc, Tuấn Anh và Anh Duy tham gia.

Từ 23/2 đến 10/3/2025, nhóm 3 lần gặp tại Bến Cầu lên kế hoạch. Phương lên kịch bản, báo thời điểm và vị trí cất tiền; ba đồng phạm chờ gần cửa khẩu Mộc Bài, sau đó đến nhà bà Hoa giả danh công an kiểm tra "chứa ngoại tệ" để uy hiếp cướp tiền. Cả nhóm dự tính sau khi gây án sẽ mang tiền đến khu công nghiệp ở xã Lợi Thuận giao cho Phương rồi chia nhau.

Ngày 8/3, bà Hương (ở Campuchia) gọi qua Telegram cho bà Mỹ* (44 tuổi, ngụ TP HCM) hỏi mượn 2,5 triệu USD. Hai hôm sau, bà Mỹ giao gần 2,3 triệu USD cho người làm thuê mang từ công ty ở quận 5 về nhà mẹ vợ người này tại thị trấn Gò Dầu cất giữ, rồi gọi bà Hoa cho người đến nhận.

Được mẹ kêu lấy tiền, Phương báo cho Lộc. Khoảng 13h, Tuấn Anh lái ôtô chở Lộc và Duy đến nhà bà Hoa; Lộc ngồi ngoài xe để tránh bị nhận diện. Duy và Tuấn Anh xông vào, xưng công an kiểm tra, quay video, yêu cầu bà Hoa giao điện thoại, giấy tờ và chuẩn bị đi làm việc. Khi bà Hoa ra sau nhà, hai người lấy thùng tiền mang ra ôtô tẩu thoát.

Phương gọi Lộc hẹn chia tiền nhưng bị tắt máy, bỏ trốn. Biết bị "lật kèo", Phương thừa nhận với mẹ và bà Mỹ, ba hôm sau ra đầu thú.

Cướp 2,2 triệu USD Các bị cáo bày tỏ hối hận, nói vì "tiền lớn quá, nảy lòng tham". Video: Hoàng Nam

Sau khi cướp, Lộc, Tuấn Anh và Duy mang tiền vào ba lô về TP HCM. Nhóm đổi 20.000 USD lấy khoảng 500 triệu đồng tiêu xài; Tuấn Anh đưa bạn gái 150 triệu đồng. Sau đó, cả nhóm ra Hà Nội lẩn trốn, thuê căn hộ tại phường Tây Mỗ, quận Hà Đông; giao Tuấn Anh và Duy 100.000 USD đổi tiền, Lộc mang phần còn lại về Ninh Bình.

Tại Hà Nội, Tuấn Anh và Duy nhờ người quen cho ở, bán 100.000 USD được hơn 2,5 tỷ đồng. Duy liên hệ Lê Nguyên Bình, gửi video; dù biết tiền do phạm tội mà có, Bình vẫn hướng dẫn trốn sang nước ngoài, nhận tiền rồi chuyển đổi sang tiền Việt và USDT.

Nhóm tiếp tục tẩu tán: Bình bán thêm 200.000 USD thu hơn 5,1 tỷ đồng, dùng 3,3 tỷ đồng mua 130.023 USDT; chuyển 300 triệu đồng cho nhóm sử dụng. Tối hôm sau, Lộc gửi một valy tiền tại khách sạn ở Hà Đông để Bình cất giữ.

Ngày 15/3, Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra, thu giữ 1.959.800 USD và 40 triệu đồng tại khách sạn. Biết bị truy nã, ngày 22/3, Lộc nhờ Chung chở từ Trảng Bom (Đồng Nai) lên xã Chư Sê (Gia Lai) lẩn trốn. Ngày 24/3, Lộc, Tuấn Anh và Duy bị bắt tại đây.

Tang vật thu giữ trong vụ án là hơn 2,2 triệu USD và 770 triệu đồng.

Hoàng Nam

* Tên nạn nhân đã thay đổi.